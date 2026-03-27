🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

De toekomst van spits Paul Onuachu geniet de nodige aandacht in Duitsland, waar meerdere clubs zijn prestaties nauwgezet volgen.

Interesse uit Bundesliga voor Paul Onuachu

Paul Onuachu beleeft een uitzonderlijk seizoen bij Trabzonspor. In Turkije noteert hij 23 doelpunten en 2 assists in 27 wedstrijden in alle competities.

Volgens Fussballdaten zou zijn fysieke kracht en rendement voor doel bijzonder geapprecieerd worden in Duitsland. Een zomerse transfer behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Meerdere Duitse teams zouden de voorbije weken scouters naar Turkije hebben gestuurd om hem live te observeren. De Nigeriaanse aanvaller liet alvast een goede indruk na.

Clubs met interesse

Africafoot stelt dat Wolfsburg, Bayer Leverkusen en Werder Bremen tot de geïnteresseerde partijen behoren. Hoewel Trabzonspor nog geen enkel bod zou hebben ontvangen, klinkt het dat Wolfsburg en Werder Bremen bereid zouden zijn om ongeveer 15 miljoen euro te betalen voor de ex-spits van KRC Genk.



Onuachu ligt nog onder contract tot 30 juni 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat. Trabzonspor ziet Onuachu niet graag vertrekken, maar als er een goed bod op tafel ligt, zullen ze dat zeker overwegen.