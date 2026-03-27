🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

De toekomst van spits Paul Onuachu geniet de nodige aandacht in Duitsland, waar meerdere clubs zijn prestaties nauwgezet volgen.

Interesse uit Bundesliga voor Paul Onuachu

Paul Onuachu beleeft een uitzonderlijk seizoen bij Trabzonspor. In Turkije noteert hij 23 doelpunten en 2 assists in 27 wedstrijden in alle competities.

Volgens Fussballdaten zou zijn fysieke kracht en rendement voor doel bijzonder geapprecieerd worden in Duitsland. Een zomerse transfer behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Meerdere Duitse teams zouden de voorbije weken scouters naar Turkije hebben gestuurd om hem live te observeren. De Nigeriaanse aanvaller liet alvast een goede indruk na.

Clubs met interesse

Africafoot stelt dat Wolfsburg, Bayer Leverkusen en Werder Bremen tot de geïnteresseerde partijen behoren. Hoewel Trabzonspor nog geen enkel bod zou hebben ontvangen, klinkt het dat Wolfsburg en Werder Bremen bereid zouden zijn om ongeveer 15 miljoen euro te betalen voor de ex-spits van KRC Genk.


Onuachu ligt nog onder contract tot 30 juni 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat. Trabzonspor ziet Onuachu niet graag vertrekken, maar als er een goed bod op tafel ligt, zullen ze dat zeker overwegen.

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Zijn blessure heeft De Bruyne wat laten inzien Interview

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat" Interview

Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België Interview

Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge Interview

RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

