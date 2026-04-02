Nicky Hayen grijpt in en moet harde keuze maken bij Genk: "Soms moet je een speler tegen zichzelf beschermen"

KRC Genk begint aan de Europe Play-offs met een vraagteken onder de lat. Door een blessure van Tobias Lawal moet coach Nicky Hayen een nieuwe keuze maken voor het duel tegen Royal Antwerp FC.

Lawal liep de blessure op tijdens de opwarming bij de Oostenrijkse nationale ploeg en is zeker out voor de openingswedstrijd. Maar volgens Hayen was zijn basisplaats sowieso niet meer vanzelfsprekend. “Hij had een ongelukkige periode achter de rug, dat hebben we intern besproken”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Lees: Lawal had sowieso niet in doel gestaan. De Genk-coach geeft toe dat een ingreep zich opdrong. “Soms moet je een speler tegen zichzelf beschermen”, aldus Hayen. “Het heeft ook geen zin om te veel achterom te kijken.” De blessure lijkt mee te vallen, maar een snelle terugkeer zit er voorlopig niet in.

Van Crombrugge of Brughmans in doel bij Genk?

Daardoor moet Hayen kiezen tussen ervaring en jeugd: Hendrik Van Crombrugge of het 17-jarige talent Lucca Brughmans. Die beslissing geldt meteen voor meerdere wedstrijden. “We kiezen niet voor een beurtrol, maar voor iemand die zich kan tonen in deze belangrijke fase.”

Ondanks de teleurstelling van het mislopen van de Champions’ Play-offs, ziet Hayen een gretige groep. “De internationals zijn fris teruggekeerd en de rest heeft de klik gemaakt”, zegt hij. Genk wil dan ook vol voor een Europees ticket gaan.



Voor de trip naar Antwerp moet Hayen mogelijk ook Joris Kayembe missen, terwijl Bangoura wel opnieuw inzetbaar is. Genk hoopt zo met hernieuwde energie aan de play-offs te beginnen.