Lastige zoektocht naar opvolger Mignolet kan beginnen: Van der Elst waarschuwt Club Brugge

Foto: © photonews
Simon Mignolet heeft de knoop doorgehakt en zal vanaf volgend seizoen geen keeper meer zijn. Club Brugge staat voor de niet zo eenvoudige opdracht om een goede opvolger te vinden.

Als we de woorden van voorzitter Bart Verhaeghe juist interpreteren, dan zal Club Brugge zich niet meteen weer tot Nordin Jackers wenden om het doel te verdedigen. Er zal op zoek gegaan worden naar een waardige opvolger en dat moet dus een doelman worden die in het Jan Breydelstadion de nieuwe nummer één kan worden.

Toch blijft het afwachten voor welk profiel Club Brugge juist gaat. Wellicht zal de volgende doelman toch flink wat jonger zijn dan Mignolet. Tot dusver worden ook vooral jonge doelmannen met Club Brugge in verband gebracht. Dan valt af te wachten of Club hier echt een potentiële titularis in ziet of dit toch vooral is ter aanvulling van de kern. 

Club moet kiezen tussen ervaring en jeugd

Franky Van der Elst haalt bij Het Nieuwsblad het belang aan van de keuze die Club Brugge nu gaat maken. "Kies je voor ervaring? Voor een jongere doelman? De zoektocht naar een nieuwe doelman wordt niet simpel", waarschuwt de Club-legende. Het is al heel wat jaren geleden dat blauw-zwart het zonder Mignolet moest stellen. 

De gewezen international lijkt in elk geval toch ook niet te denken dat het slim zou zijn om finaal toch terug te keren naar de optie Nordin Jackers. De druk om eventueel vaste titularis te kunnen worden, heeft volgens Van der Elst wel op hem gewogen. "Je zag dat er al meer druk op zat dan vorig seizoen, toen hij eens insprong", maakt hij de vergelijking.

Nauwkeurig profiel nodig voor volgende Club-doelman

Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt
Het komt er dus op aan om eerst een zeer nauwkeurig profiel op te stellen van wat Club Brugge van zijn volgende doelman verwacht. Daarna moet blijken in welke mate ervaring en talent beschikbaar is op de transfermarkt. 

