Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

De uithaal van Ivan Leko over de interlandbreak bleef ook na Club Brugge-Anderlecht nazinderen. Niet iedereen kon zich daarin vinden, want intussen klinkt ook stevige tegenwind voor de Kroatische coach.

Ivan Leko maakte zich bijzonder kwaad over de interlandbreak na de wedstrijd tegen Anderlecht. Internationals van Club hadden krampen en de Kroatische coach vertelde dat het leek alsof de interlandperiode eerder een vakantie was.

Hij noemde geen namen, maar volgens Het Laatste Nieuws doelde hij niet op de Belgische nationale ploeg. Daar waren Brandon Mechele en Joaquin Seys aanwezig als internationals.

Frank Boeckx ziet ook verantwoordelijkheid bij de clubs zelf

De uithaal bleef ook na afloop nazinderen, al kreeg Leko niet van iedereen bijval. Volgens critici ligt het probleem niet alleen bij de interlandperiode zelf, maar ook bij de houding van clubs tegenover hun internationals.

"Nu trekt een trainer van een club aan de alarmbel omdat zijn spelers te weinig hebben gedaan, maar het zijn ook diezelfde coaches die hun spelers elke keer met restricties naar de nationale ploeg sturen", vertelde Frank Boeckx bij de HLN Voetbalpodcast.

"De ene mag maximaal zestig minuten spelen, de andere veertig. Als ze te veel spelen is het niet goed, maar als ze te weinig trainen ook niet. Het zal met andere woorden altijd wel iets zijn", besluit hij.