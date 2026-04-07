Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Club Brugge begon overtuigend aan de Champions' Play-offs, maar maakte het zichzelf na rust onnodig lastig tegen Anderlecht. Marc Degryse ziet dan ook een duidelijke les voor blauw-zwart richting het vervolg.

Club Brugge wist zijn eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs al winnend af te sluiten tegen Anderlecht. Het werd 4-2, maar blauw-zwart liet het nog heel spannend worden. Bij de rust stond het 3-0, al had die score er veel zwaarder kunnen uitzien.

Na de pauze was het verschil opvallend groot. Club kwam niet meer in zijn spel van voor de rust en liet Anderlecht meer in de wedstrijd komen. Paars-wit scoorde nog twee keer waardoor het spannend bleef tot op het einde.

Marc Degryse ziet belangrijk werkpunt ondanks zege van Club Brugge

"Dat is echt een les die ze moeten meenemen naar het vervolg van deze play-offs. Het wedstrijdmanagement moet beter", stelt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. Hij vond dat Club veel te rustig speelde in de tweede helft.

"Er is niks mis mee om de voet een béétje van het gaspedaal te halen na zo’n intense eerste helft, maar je moet wel scherp blijven verdedigen en af en toe prikken op de tegenaanval - zoals ze het eigenlijk wél deden bij de 4-2", besluit hij.

Dankzij de zege blijven de Bruggelingen wel in het spoor van Union SG, dat één punt meer telt. Deze zaterdag reizen ze naar Stayen om het op te nemen tegen STVV. De week nadien volgt een nieuwe uitwedstrijd tegen Union.