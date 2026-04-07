Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Club Brugge speelde tegen Anderlecht een topper met twee totaal verschillende helften. Peter Vandenbempt genoot van het Brugse voetbal voor rust, maar bleef nadien vooral achter met veel vragen.

Peter Vandenbempt was dan ook enorm lovend over wat Club in de eerste periode toonde. "Geen enkel superlatief is overdreven voor wat Club Brugge 45 minuten liet zien. Werkelijk alles zat in het voetbal van de thuisploeg", vertelde hij bij Sporza.

"Overal liepen uitblinkers, Vanaken en Tzolis voorop. Als Club Brugge zo voetbalt en dit tempo ontwikkelt, dan is het inderdaad onstuitbaar", ging de commentator verder. Maar wat de Bruggelingen na de rust toonden was dus iets helemaal anders.

"Wat Club Brugge dan heeft uitgespookt na de rust, dat is een raadsel", zegt Vandenbempt. "Het is onverklaarbaar. Leko noemde het arrogantie, maar er bleef in elk geval niets over van die geweldige eerste helft."

Hij haalt nog aan dat het menselijk is om zo aan de tweede periode te beginnen na 45 steengoede minuten. "Maar goed, na tien minuten of een kwartier heb je toch begrepen dat Anderlecht daar gebruik van maakt om zichzelf in de wedstrijd te voetballen", besluit Vandenbempt.