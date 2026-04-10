Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise wil de vloek doorbreken en eindelijk eens gaan winnen op bezoek bij KV Mechelen. Besfort Zeneli is onzeker voor de wedstrijd, wat een mogelijke nieuwe domper kan zijn voor de Brusselaars.

Nadat Union twee dagen vóór Club Brugge speelde, komt het dit weekend net ná de rivaal in actie. Daardoor kon de groep genieten van een relatief lange week. Kamiel Van de Perre is opnieuw 100%, maar een andere middenvelder heeft wat last.

"Besfort Zeneli kon deze vrijdag niet volledig meetrainen door een klein spierprobleem dat hij woensdag opliep. Het evolueert wel behoorlijk goed, de reactie is positief en zaterdag zullen we weten of hij 100% inzetbaar is", legt David Hubert uit, geciteerd door La Dernière Heure op de persconferentie.

Wat met Besort Zeneli voor Union SG dit weekend?

De Zweed heeft zich de voorbije weken in de basis geknokt dankzij zijn gevoel voor infiltraties in de laatste zone. Union SG heeft wel opties om hem eventueel te vervangen, maar zal toch een ploeg op 100% nodig hebben om zijn zwarte beest te bekampen.

Los van het feit dat KV Mechelen de laatste ploeg is die kon winnen in het Dudenpark (toen nog onder Besnik Hasi), is Union er sinds zijn terugkeer naar 1A nog nooit in geslaagd om te winnen Achter de Kazerne.

Eerste zege in Mechelen voor Union?

"Dat is een vraag die ook al aan bod kwam bij de competitiewedstrijd daar. Het scheelde één minuut of we hadden gewonnen. Ik hoop dat we er ons deze keer kunnen doorzetten, zodat we die vraag niet meer hoeven te beantwoorden", lacht Hubert.

Union is op zijn hoede voor KV Mechelen: "Het is een heel goed georganiseerde ploeg, die kan rekenen op haar supporters om ze vooruit te stuwen. Veel teams zijn daar in de problemen gekomen, dat zegt genoeg. Aan ons om te blijven vechten tot het einde, of de match zo snel mogelijk in een definitieve plooi te leggen."

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

