Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Union Saint-Gilloise wil de vloek doorbreken en eindelijk eens gaan winnen op bezoek bij KV Mechelen. Besfort Zeneli is onzeker voor de wedstrijd, wat een mogelijke nieuwe domper kan zijn voor de Brusselaars.

Nadat Union twee dagen vóór Club Brugge speelde, komt het dit weekend net ná de rivaal in actie. Daardoor kon de groep genieten van een relatief lange week. Kamiel Van de Perre is opnieuw 100%, maar een andere middenvelder heeft wat last.

"Besfort Zeneli kon deze vrijdag niet volledig meetrainen door een klein spierprobleem dat hij woensdag opliep. Het evolueert wel behoorlijk goed, de reactie is positief en zaterdag zullen we weten of hij 100% inzetbaar is", legt David Hubert uit, geciteerd door La Dernière Heure op de persconferentie.

Wat met Besort Zeneli voor Union SG dit weekend?

De Zweed heeft zich de voorbije weken in de basis geknokt dankzij zijn gevoel voor infiltraties in de laatste zone. Union SG heeft wel opties om hem eventueel te vervangen, maar zal toch een ploeg op 100% nodig hebben om zijn zwarte beest te bekampen.

Los van het feit dat KV Mechelen de laatste ploeg is die kon winnen in het Dudenpark (toen nog onder Besnik Hasi), is Union er sinds zijn terugkeer naar 1A nog nooit in geslaagd om te winnen Achter de Kazerne.

Eerste zege in Mechelen voor Union?

"Dat is een vraag die ook al aan bod kwam bij de competitiewedstrijd daar. Het scheelde één minuut of we hadden gewonnen. Ik hoop dat we er ons deze keer kunnen doorzetten, zodat we die vraag niet meer hoeven te beantwoorden", lacht Hubert.





Union is op zijn hoede voor KV Mechelen: "Het is een heel goed georganiseerde ploeg, die kan rekenen op haar supporters om ze vooruit te stuwen. Veel teams zijn daar in de problemen gekomen, dat zegt genoeg. Aan ons om te blijven vechten tot het einde, of de match zo snel mogelijk in een definitieve plooi te leggen."