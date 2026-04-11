16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

Jayden Onia Seke staat zaterdag opnieuw aan de aftrap bij de RSCA Futures. De 16-jarige flankaanvaller ontbrak eerder nog door zijn deelname aan de Future Cup, waar hij met de beker aan de haal ging na een doelpunt in de finale tegen Real Madrid.

Nu wacht een totaal andere uitdaging met de Brusselse derby tegen RWDM. “Hopelijk komen er veel supporters opdagen, want dat geeft ons een extra duwtje”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “We weten dat zij voor hun redding vechten en veel duelkracht zullen brengen.”

De jonge Anderlechtploeg is zich bewust van het verschil in ervaring, maar wil zich niet zomaar laten wegzetten. “We hebben een jonge groep, maar we zullen ons voetje zetten en proberen ons spel te spelen”, aldus Onia Seke.

De vorm van de Futures is wisselvallig. Na een korte opleving met enkele sterke resultaten volgde een pijnlijke 0 op 12, waardoor de ploeg onderin het klassement staat. “Het leerproces blijft het belangrijkste, maar we willen het seizoen wel positief afsluiten.”

Jayden Onia Seke wil doorbreken bij Anderlecht

Voor Onia Seke zelf gaat de ontwikkeling snel. Hij is intussen niet langer de jongste in de kern en kijkt ambitieus vooruit. “Mijn doel is om progressie te blijven maken en mijn eerste minuten bij de eerste ploeg af te dwingen.”



Daarnaast combineert het talent voetbal met zijn studies en interlands bij de jeugd van België. “Ik speel graag veel wedstrijden en voel niet dat het te veel wordt”, besluit hij. “Als rechtsbuiten voel ik me het best, daar kan ik mijn kwaliteiten het meeste tonen.”