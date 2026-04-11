Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Union wil opnieuw kampioen worden. Daarvoor rekent het onder meer op Adem Zorgane. De Algerijn spreekt over zijn seizoen tot nu toe.

Union speelt morgen in en tegen KV Mechelen op de tweede speeldag van de Champions' Play-offs. Een lastige uitwedstrijd voor de koploper, die geen fout maakte op speeldag 1.

Aan de vooravond van de wedstrijd vertelde Adem Zorgane over zijn periode bij de club, nadat hij vorige zomer overkwam van Sporting Charleroi. De middenvelder lijkt snel zijn draai te hebben gevonden binnen de club.

Zorgane hoopt de Union-fans een titel te schenken

"Union is een familie, het is mijn tweede familie", vertelt Zorgane in een filmpje op X. "Het is hier altijd het collectief dat het verschil maakt. Je voelt de hele tijd dat we één familie zijn, dat alle spelers goed met elkaar kunnen opschieten. Er is geen verschil tussen de spelers, er zijn hier geen sterren. Iedereen staat op hetzelfde niveau en het is het collectief dat het verschil maakt."

"Het is heel fijn om supporters te hebben zoals die van Union, die altijd achter hun ploeg staan", zegt hij over de eigen achterban. "Dat motiveert ons om alles te geven op het veld en te proberen hen aan het einde van het seizoen een titel te schenken, want dat verdienen ze."


Zorgane blikte ook terug op een belangrijk moment van het seizoen. "Wat mij dit seizoen het meest is bijgebleven, is de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem. Ik werd in de 85e minuut gewisseld en het hele stadion applaudisseerde voor mij. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik bedank alle supporters voor dat moment."

Volg KV Mechelen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (12/04).

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

