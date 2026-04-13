Analyse Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

OH Leuven, Cercle Brugge en Charleroi zijn de drie clubs die het best vertegenwoordigd zijn in ons elftal van de week, telkens met twee spelers. Daarnaast vinden we ook wat spelers van Union SG, Club Brugge en Anderlecht terug.

Doelman

Justin Heekeren hield Anderlecht in de wedstrijd en Nacho Miras pakte uit met enkele knappe reddingen, maar had bij het doelpunt van Sykes wat steviger mogen optreden. Onze keuze valt dus op Maxence Prévot, die met drie cruciale reddingen OH Leuven een punt bezorgde op verplaatsing in de CEGEKA-Arena.

Verdedigers

Deze week kiezen we voor een driemansdefensie. De eerste, over wie we het net hadden, maakte het enige doelpunt van de zege voor Union in Mechelen en dwong nog twee grote kansen af op corner: Ross Sykes maakt dus deel uit van deze ploeg van de week.

Net als Roggerio Nyakossi, die in Leuvense kleuren zeer solide was en zo Prévôt wat werk bespaarde. De twee krijgen het gezelschap van Ibrahim Diakité, die een goede prestatie neerzette met Cercle tegen RAAL.

Middenvelders

Heel wat kandidaten voor deze posities. We hadden ook kunnen kiezen voor Arthur Piedfort (Westerlo) of Pieter Gerkens (Cercle), maar we gaan voor Yari Verschaeren, die sterk inviel voor Nathan De Cat en ook scoorde, en voor Hugo Vetlesen, die twee minuten na zijn invalbeurt raak trof en de wedstrijd op het veld van Sint-Truiden deed kantelen.

De Truiense goalgetter, Ryotaro Ito, maakt trouwens ook deel uit van deze ploeg van de week, in de rol van nummer 10. Op de flanken van deze 3-5-2 twee spelers van Sporting Charleroi, die weliswaar in een systeem met vier verdedigers spelen maar hier wat polyvalentie tonen om in dit team te passen: Mardochée Nzita links en Antoine Bernier, die een van zijn beste wedstrijden bij de Zebra's speelde, rechts.

Lees ook... Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Aanvallers

Ook hier had Westerlo vertegenwoordigd kunnen zijn met Nacho Ferri, met een doelpunt en constante druk op de verdediging van Standard. Twee spelers maakten echter twee goals en steken zo de Kempense aanvaller voorbij: Steve Ngoura, die RAAL La Louvière in één helft deed plooien, en Joseph Opoku, die de twee goals van de verlossende zege van Zulte Waregem op het veld van Dender maakte.

"Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City""

15:30
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

Union rekent eindelijk af met zijn zwarte beest KV Mechelen en pakt de leidersplaats weer af van Club Brugge

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet" Reactie

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

