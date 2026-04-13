Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

OH Leuven, Cercle Brugge en Charleroi zijn de drie clubs die het best vertegenwoordigd zijn in ons elftal van de week, telkens met twee spelers. Daarnaast vinden we ook wat spelers van Union SG, Club Brugge en Anderlecht terug.

Doelman

Justin Heekeren hield Anderlecht in de wedstrijd en Nacho Miras pakte uit met enkele knappe reddingen, maar had bij het doelpunt van Sykes wat steviger mogen optreden. Onze keuze valt dus op Maxence Prévot, die met drie cruciale reddingen OH Leuven een punt bezorgde op verplaatsing in de CEGEKA-Arena.

Verdedigers

Deze week kiezen we voor een driemansdefensie. De eerste, over wie we het net hadden, maakte het enige doelpunt van de zege voor Union in Mechelen en dwong nog twee grote kansen af op corner: Ross Sykes maakt dus deel uit van deze ploeg van de week.

Net als Roggerio Nyakossi, die in Leuvense kleuren zeer solide was en zo Prévôt wat werk bespaarde. De twee krijgen het gezelschap van Ibrahim Diakité, die een goede prestatie neerzette met Cercle tegen RAAL.

Middenvelders

Heel wat kandidaten voor deze posities. We hadden ook kunnen kiezen voor Arthur Piedfort (Westerlo) of Pieter Gerkens (Cercle), maar we gaan voor Yari Verschaeren, die sterk inviel voor Nathan De Cat en ook scoorde, en voor Hugo Vetlesen, die twee minuten na zijn invalbeurt raak trof en de wedstrijd op het veld van Sint-Truiden deed kantelen.

De Truiense goalgetter, Ryotaro Ito, maakt trouwens ook deel uit van deze ploeg van de week, in de rol van nummer 10. Op de flanken van deze 3-5-2 twee spelers van Sporting Charleroi, die weliswaar in een systeem met vier verdedigers spelen maar hier wat polyvalentie tonen om in dit team te passen: Mardochée Nzita links en Antoine Bernier, die een van zijn beste wedstrijden bij de Zebra's speelde, rechts.



Aanvallers

Ook hier had Westerlo vertegenwoordigd kunnen zijn met Nacho Ferri, met een doelpunt en constante druk op de verdediging van Standard. Twee spelers maakten echter twee goals en steken zo de Kempense aanvaller voorbij: Steve Ngoura, die RAAL La Louvière in één helft deed plooien, en Joseph Opoku, die de twee goals van de verlossende zege van Zulte Waregem op het veld van Dender maakte.