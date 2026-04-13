Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

De malaise bij Royal Antwerp FC blijft aanhouden en ook analist Patrick Goots spaart zijn kritiek niet. Met een magere 2 op 15 is volgens hem duidelijk dat er nauwelijks vooruitgang is. En daar heeft volgens Goots ook Joseph Oosting schuld aan.

“Je ziet gewoon geen beterschap”, klinkt het scherp. “Niet in de resultaten, maar ook niet in de efficiëntie. In Charleroi krijg je na tien minuten dé kans via Valencia. Als die binnengaat, krijgt de tegenstander een mentale tik. Nu gebeurde het omgekeerde en zat Antwerp meteen weer in de problemen.”

Volgens Goots blijven zulke sleutelmomenten de ploeg achtervolgen. “Dat zijn fases die een wedstrijd bepalen. In plaats van controle te nemen, laat Antwerp het telkens kantelen. En dan weet je dat het een lange avond wordt, zeker op verplaatsing.”

Ook de keuzes van coach Joseph Oosting roept vragen op. Vooral het gebruik Benítez in de defensie begrijpt hij niet. “Met alle respect, maar dat is geen verdediger. Je mist hem net op het middenveld.”

Goots is weinig hoopvol en ziet Antwerp geen acht punten meer pakken

Goots wijst op een opvallende tegenstrijdigheid. “Maandenlang hoor je dat Antwerp niet draait zonder een sterke ‘zes’. Dan is hij eindelijk terug en zet je hem achteraan. Misschien is hij nog niet topfit, maar een rij hoger heb je hem gewoon harder nodig.”


Voor de rest van de play-offs is de analist weinig hoopvol. “Ik zie deze ploeg geen acht punten meer pakken. Misschien moet je durven vooruitkijken: bouw aan volgend seizoen, test een nieuwe defensie en geef jongeren hun kans. Dat lijkt me op dit moment de enige logische weg.”

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

