Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

Lorenz Lomme
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4344

RSC Anderlecht won op speeldag 2 van de Champions' Play-offs van KAA Gent met 3-1, maar na de wedstrijd ging het toch vooral over de blessure van Nathan De Cat. Olivier Deschacht luidt de alarmbel.

De Cat liep een blessure aan de enkel op. Een scan toonde aan dat er een scheur is in de enkelband. Daardoor zou hij volgens La Dernière Heure vier tot zes weken aan de kant staan.

Dat betekent dat De Cat een groot deel van de play-offs zal missen en waarschijnlijk ook de bekerfinale. Die staat op 14 mei gepland. Dat zou een ramp zijn voor Anderlecht, dat toch steunt op zijn goudhaantje op het middenveld.

De Cat is de man van Anderlecht momenteel

"4 tot 6 weken is een zwaar verdict", vertelt Olivier Deschacht bij Sporza. "Maar het valt nog mee, want ik dacht dat hij door zijn enkel zat. Het probleem is dat het niet lang meer is, ook voor zijn eigen sportieve ambities. De bekerfinale zit er ook nog tussen. Het zal op de limiet zijn om dat te halen."

"De Cat is de man van Anderlecht momenteel en samen met Thorgan Hazard de beste speler. Dat is een groot gemis. Saliba doet zijn best, Llansana is voor mij niet goed genoeg en Hazard heeft zijn plekje gevonden in de ploeg. Ik weet dus niet hoe ze het tactisch gaan oplossen, maar er loopt geen vervanger rond. Dat is een probleem."

Lees ook... 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'
"Het is ook te bekijken wanneer hij terug is. Als hij de week voor de bekerfinale nog zou kunnen spelen, zou dat fantastisch zijn. Maar het wordt een moeilijke zaak als hij enkel voor die wedstrijd kan terugkomen. Je moet realistisch blijven. Hij is nog jong en komt net kijken. Hij heeft ritme en vertrouwen nodig", aldus Deschacht.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
1
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
10
Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

21:40
OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

22:00
Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

21:20
1
Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
8
Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

21:00
2
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

19:10
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
4
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

18:40
5
Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

19:05
Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

19:00
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
2
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
3
Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

17:20
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
7
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
1
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
4
🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

12/04
9
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
5
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
30
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

11:40
1
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" JaKu JaKu over Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken" JaKu JaKu over Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem" JaKu JaKu over 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale' JaKu JaKu over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" filip.dhose filip.dhose over Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur" CCpl CCpl over Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? filip.dhose filip.dhose over Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs! FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella JaKu JaKu over Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved