Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

RSC Anderlecht won op speeldag 2 van de Champions' Play-offs van KAA Gent met 3-1, maar na de wedstrijd ging het toch vooral over de blessure van Nathan De Cat. Olivier Deschacht luidt de alarmbel.

De Cat liep een blessure aan de enkel op. Een scan toonde aan dat er een scheur is in de enkelband. Daardoor zou hij volgens La Dernière Heure vier tot zes weken aan de kant staan.

Dat betekent dat De Cat een groot deel van de play-offs zal missen en waarschijnlijk ook de bekerfinale. Die staat op 14 mei gepland. Dat zou een ramp zijn voor Anderlecht, dat toch steunt op zijn goudhaantje op het middenveld.

De Cat is de man van Anderlecht momenteel

"4 tot 6 weken is een zwaar verdict", vertelt Olivier Deschacht bij Sporza. "Maar het valt nog mee, want ik dacht dat hij door zijn enkel zat. Het probleem is dat het niet lang meer is, ook voor zijn eigen sportieve ambities. De bekerfinale zit er ook nog tussen. Het zal op de limiet zijn om dat te halen."

"De Cat is de man van Anderlecht momenteel en samen met Thorgan Hazard de beste speler. Dat is een groot gemis. Saliba doet zijn best, Llansana is voor mij niet goed genoeg en Hazard heeft zijn plekje gevonden in de ploeg. Ik weet dus niet hoe ze het tactisch gaan oplossen, maar er loopt geen vervanger rond. Dat is een probleem."

"Het is ook te bekijken wanneer hij terug is. Als hij de week voor de bekerfinale nog zou kunnen spelen, zou dat fantastisch zijn. Maar het wordt een moeilijke zaak als hij enkel voor die wedstrijd kan terugkomen. Je moet realistisch blijven. Hij is nog jong en komt net kijken. Hij heeft ritme en vertrouwen nodig", aldus Deschacht.