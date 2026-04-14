Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

Lorenz Lomme
Voor Jelle Vossen is het een moeilijk seizoen. Ondanks de sportieve problemen bij Zulte Waregem kwam hij amper in het stuk voor. Dat doet de goalgetter - 37 ondertussen - nadenken over zijn toekomst.

Vossen kwam dit seizoen 17 keer in actie over alle competities heen. Hij begon nog aan het seizoen als titularis en zelfs kapitein, maar verdween daarna naar de achtergrond. Hij kreeg (meestal) korte invalbeurten, onvoldoende om zijn stempel te drukken.

Vossen is 37 en doorzwom in zijn carrière al heel wat watertjes. Al had hij zich dit jaar wel anders voorgesteld, zeker na  het vertrek van Sven Vandenbroeck. Een gesprek met interim-trainer Steve Colpaert veranderde niet veel aan de situatie, vertelde hij aan de HLN Voetbalpodcast.

Vossen heeft nog veel zin om te voetballen

Dat doet Vossen nadenken over zijn toekomst, die hij na dit seizoen niet meer bij Essevee ziet. Toch denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik heb nog heel veel zin om te voetballen", zegt hij bij de bovengenoemde bron.

"In mijn ideale scenario had ik mijn carrière op een goeie manier kunnen afsluiten bij Zulte Waregem. Maar dit smaakt wel heel wrang. Dit is niet de manier waarop ik wil stoppen met voetballen."

"Het is misschien stom om te zeggen over mezelf, maar ik denk dat ik beter verdien dan dat", aldus Vossen. Zijn contract loopt op het einde van dit seizoen af, waardoor hij daarna vrij is om voor een ander team te tekenen. Komt er interesse uit de Jupiler Pro League?

