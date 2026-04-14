Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Teruggekeerd bij Ajax via de grote poort afgelopen zomer, beleeft Kasper Dolberg een bijzonder moeilijk seizoen. De Ajax-coach, ex-OHL-trainer Oscar Garcia, zou daar niet tevreden mee zijn.

Vorige week brachten we u berichten uit de Nederlandse pers waaruit bleek dat Kasper Dolberg Ajax komende zomer mogelijk alweer kan verlaten. Met 3 doelpunten en 3 assists in 19 Eredivisie-duels stelt de Deen teleur bij de club, die 10 miljoen euro voor zijn diensten betaalde aan Anderlecht.

Sinds 1 maart moet Dolberg het zelfs stellen met invalbeurten, soms erg kort, en hij weet coach Oscar Garcia niet te overtuigen om hem zijn kans te geven. Tegen Heracles Almelo bleef de voormalige paars-wite spits zelfs de hele wedstrijd op de bank.

Oscar Garcia is geen fan van Kasper Dolberg

"Hij presteert defensief veel minder goed dan Weghorst. Toen Ajax rood pakte, koos Garcia er dan ook voor om laatstgenoemde te laten staan", legt Mike Verweij uit, clubwatcher voor De Telegraaf.

De voormalig trainer van OHL lijkt dus helemaal geen fan van Kasper Dolberg. "Hij ziet hem elke week op training en baseert zijn oordeel daarop. Hij is simpelweg helemaal niet tevreden over deze speler", meent Verweij.


"In dat geval staat het de trainer vrij om een speler op de bank te laten", besluit de analist. Zo lijkt een vertrek van Dolberg deze zomer niet ondenkbaar. Zou Dolberg al spijt hebben dat hij Anderlecht verliet?

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 1-1 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 2-2 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 Heerenveen Heerenveen

