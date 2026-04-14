Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Teruggekeerd bij Ajax via de grote poort afgelopen zomer, beleeft Kasper Dolberg een bijzonder moeilijk seizoen. De Ajax-coach, ex-OHL-trainer Oscar Garcia, zou daar niet tevreden mee zijn.

Vorige week brachten we u berichten uit de Nederlandse pers waaruit bleek dat Kasper Dolberg Ajax komende zomer mogelijk alweer kan verlaten. Met 3 doelpunten en 3 assists in 19 Eredivisie-duels stelt de Deen teleur bij de club, die 10 miljoen euro voor zijn diensten betaalde aan Anderlecht.

Sinds 1 maart moet Dolberg het zelfs stellen met invalbeurten, soms erg kort, en hij weet coach Oscar Garcia niet te overtuigen om hem zijn kans te geven. Tegen Heracles Almelo bleef de voormalige paars-wite spits zelfs de hele wedstrijd op de bank.

Oscar Garcia is geen fan van Kasper Dolberg

"Hij presteert defensief veel minder goed dan Weghorst. Toen Ajax rood pakte, koos Garcia er dan ook voor om laatstgenoemde te laten staan", legt Mike Verweij uit, clubwatcher voor De Telegraaf.

De voormalig trainer van OHL lijkt dus helemaal geen fan van Kasper Dolberg. "Hij ziet hem elke week op training en baseert zijn oordeel daarop. Hij is simpelweg helemaal niet tevreden over deze speler", meent Verweij.



"In dat geval staat het de trainer vrij om een speler op de bank te laten", besluit de analist. Zo lijkt een vertrek van Dolberg deze zomer niet ondenkbaar. Zou Dolberg al spijt hebben dat hij Anderlecht verliet?