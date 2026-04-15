Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Invallen en zelf opnieuw gewisseld worden. Het is de nachtmerrie van elke voetballer en het is wat Mamadou Diakhon is overkomen. Een heel pijnlijke zaak voor de speler van Club Brugge en iets dat zal blijven hangen, toch?

De nachtmerrie van elke speler is het: invallen en dan zelf opnieuw naar de kant gehaald worden. Toch was het volgens de analisten niet onlogisch dat het gebeurde met Mamadou Diakhon in de wedstrijd van Club Brugge op bezoek bij STVV.

Logische wissel van Diakhon op STVV?

"Het is hard, maar ik kon Leko wel volgen dat hij Diakhon opnieuw wisselde. Ben je hem nu kwijt voor de komende weken?", bond Joris Brys de kat de bel aan. Waarop Filip Joos meteen inpikte met een duidelijke analyse over het voorval.

"Het was echt niet normaal wat hij deed in zijn invalbeurt. Ik zei nog dat ze zijn linkerschoen aan zijn linkervoet gingen doen en zijn rechterschoen aan zijn rechtervoet. Het was niet normaal. Hij moest koud invallen, maar hij heeft natuurlijk wel die beweging. Hij kan wel wat en er ging dreiging van uit, maar het was niet goed."

Komt Diakhon er opnieuw bovenop?

"Vermant is helemaal anders als hij invalt. Het was een lastige match, STVV was baas. Waarom hij uit de ploeg ging na februari? Het is Tzolis zijn beste positie", aldus Joos daarover bij 90 Minutes. Hij en Daan Heymans denken wel dat Leko op een of andere manier erin kunnen slagen Diakhon er opnieuw bovenop te helpen.

Tuur Dierckx pikte in: "Voor mij is het echt een mentale kwestie, los van koud en het kunstgras. Het is een jonge gast die in een mindere moment zit, die wat minder vertrouwen voelt en zo naast de ploeg valt. Hij heeft in zijn hoofd dat hij enkel de laatste tien-vijftien minuten kan spelen of zelfs niet en plots moet hij er staan en hij was daar niet klaar voor. Hij is ook moslim en tijdens de Ramadan ging het op training niet al te goed, hoorde ik. Als je dan andere alternatieven hebt die goed zijn …"