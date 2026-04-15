Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

RSC Anderlecht gaat de finale van de Beker van België zo goed als zeker zonder Nathan De Cat moeten afwerken. De Belgische recordkampioen zet alle zeilen bij, maar eigenlijk is het een verloren zaak.

Nathan De Cat liep een scheur in de enkelbanden op in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KAA Gent. Zijn onbeschikbaarheid wordt volgens paars-wit op vier tot zes weken geschat.

Met andere woorden: in het meest gunstige scenario kan De Cat op veertien mei de bekerfinale spelen. Weliswaar na een revalidatie én zonder matchritme. Hoeven we een specialist bij te halen om te zeggen dat dat niét verstandig is?

Is het medisch verantwoord om Nathan De Cat binnen een maand al te laten spelen?

Ondergetekende mag een sportdokter tot zijn vriendenkring rekenen. "Bij enkelbandletsels nemen clubs meestal geen risico's", klinkt het. "Zeker niet als het om een jonge speler gaat. Zelfs als hij medisch fit is op veertien mei kan Anderlecht hem hoogstens laten invallen."

"Een amateursporter heeft meestal drie maanden nodig om helemaal te herstellen van een scheur in de enkelbanden", klinkt het. "Bij profs gaat het uiteraard een pak sneller door de intensieve behandeling én hun spierweefsel. Maar een maand blijft héél scherp."

Precedenten bij Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé en Memphis Depay



Wat zegt het verleden? Kevin De Bruyne was na een maand terug in 2019. Al ging het bij de King Kev niét om een scheur. Ook Kylian Mbappé en Memphis Depay waren in respectievelijk 2020 en 2021 na een maand terug. Al ging het bij beide heren om korte invalbeurten. Niet om een bepalende wedstrijd…