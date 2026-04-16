"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 2 reacties
"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romário is een icoon van het Braziliaanse voetbal. De dribbelvaardige aanvaller stond in zijn carrière tegenover heel wat sterke opponenten. Deze voormalige Rode Duivel herinnert hij zich nog heel goed.

Romário brak in Europa door bij PSV. Op de Nederlandse velden dribbelde hij zijn tegenstanders af en toe tureluurs en scoorde hij met de ogen dicht. Volgens de officiële website van de Eindhovenaren scoorde hij 98 goals voor de club.

Hij pakte drie titels met de lampenclub, twee KNVB Bekers en één Supercup. Hij trok daarna naar FC Barcelona en zou er 53 goals scoren in 84 wedstrijden volgens de website van Barça. In het seizoen 1993/94 won hij de Spaanse titel.

Preud’homme, Michel Preud’homme

Daarnaast speelde hij ook jarenlang voor de Braziliaanse nationale ploeg, waarmee hij wereldkampioen werd in 1994. Om maar te zeggen dat Romário niet de eerste de beste is en tegen enkele van de grootste namen voetbalde. In de Bajo Los Palos-podcast haalt hij herinneringen op aan ... Michel Preud’homme.

Iker Casillas vroeg Romário wie de beste doelman is waar hij ooit tegen gespeeld heeft. "De beste doelman tegen wie ik ooit speelde? Een Belg. Hij heet Preud’homme." "Michel Preud’homme", vulde Casillas aan.

In 1994 pakte Romário de wereldbeker met Brazilië. Preud'homme werd op dat toernooi uitgeroepen tot de beste doelman, na onder meer een wereldpartij tegen Nederland. In zijn clubcarrière speelde de  voormalige Rode Duivel voor Standard, KV Mechelen en Benfica.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Michel Preud'homme

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vlap Vlap over FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling Divano Divano over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen .. .. over Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond .. .. over "Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel André Coenen André Coenen over Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard' André Coenen André Coenen over Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen" Stigo12 Stigo12 over 'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oude Feyenoord-bekende' Stigo12 Stigo12 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' rafke pafke rafke pafke over 🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved