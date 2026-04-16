"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

Romário is een icoon van het Braziliaanse voetbal. De dribbelvaardige aanvaller stond in zijn carrière tegenover heel wat sterke opponenten. Deze voormalige Rode Duivel herinnert hij zich nog heel goed.

Romário brak in Europa door bij PSV. Op de Nederlandse velden dribbelde hij zijn tegenstanders af en toe tureluurs en scoorde hij met de ogen dicht. Volgens de officiële website van de Eindhovenaren scoorde hij 98 goals voor de club.

Hij pakte drie titels met de lampenclub, twee KNVB Bekers en één Supercup. Hij trok daarna naar FC Barcelona en zou er 53 goals scoren in 84 wedstrijden volgens de website van Barça. In het seizoen 1993/94 won hij de Spaanse titel.

Daarnaast speelde hij ook jarenlang voor de Braziliaanse nationale ploeg, waarmee hij wereldkampioen werd in 1994. Om maar te zeggen dat Romário niet de eerste de beste is en tegen enkele van de grootste namen voetbalde. In de Bajo Los Palos-podcast haalt hij herinneringen op aan ... Michel Preud’homme.

Iker Casillas vroeg Romário wie de beste doelman is waar hij ooit tegen gespeeld heeft. "De beste doelman tegen wie ik ooit speelde? Een Belg. Hij heet Preud’homme." "Michel Preud’homme", vulde Casillas aan.

In 1994 pakte Romário de wereldbeker met Brazilië. Preud'homme werd op dat toernooi uitgeroepen tot de beste doelman, na onder meer een wereldpartij tegen Nederland. In zijn clubcarrière speelde de voormalige Rode Duivel voor Standard, KV Mechelen en Benfica.



