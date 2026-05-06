Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Het worden drukke weken voor RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk. Het team speelt de komende 18 dagen nog liefst vijf wedstrijden. En dus wordt er misschien toch stilaan voorzichtig vooral aan de bekerfinale gedacht.

Als RSC Anderlecht de bekerfinale wint, dan pakt het een prima Europees ticket. Als Union SG echter de Croky Cup naar zijn hand kan zetten, dan is het STVV dat profiteert met het derde beste Europese ticket van het seizoen.

Paars-wit zou dan plots moeten strijden met KV Mechelen en KAA Gent voor de vierde plaats, om toch ook nog Europa in te kunnen. En laat KAA Gent nu de tegenstander zijn van komende zondag in een rechtstreeks duel dus om die vierde en/of vijfde plaats.

Anderlecht zet alles op de bekerfinale

Anderlecht kan het zich eigenlijk niet echt veroorloven om vol voor de bekerfinale te kiezen, maar het zal wel geen risico's nemen met een aantal spelers op bezoek bij de Buffalo's zondagnamiddag. En dus krijgen enkele spelers mogelijk rust.

Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge viel Diarra uit en hij zal aan de kant gehouden worden voor de match in de Planet Group Arena. Dat weet Het Laatste Nieuws alvast te melden. En dan is er nog Nathan Saliba.

Diarra, Saliba en Kana krijgen rust - wat met Nathan De Cat tegen KAA Gent?

Die is volgens onze informatie al zeker buiten strijd voor de match tegen KAA Gent en ook dat wordt bevestigd door de kranten ondertussen. Bovendien is er met Kana nog iemand die rust krijgt, hij vanwege een (gele) schorsingsspeeldag. Op die manier zijn er toch een aantal sterkhouders niet bij, want Sikan en Stroeykens zijn nog out.





Aan paars-wit om iedereen zo fit mogelijk te krijgen met oog op de bekerfinale. In die optiek is en blijft het natuurlijk ook nog een vraag wat er moet gaan gebeuren met Nathan De Cat. Die kan wat extra matchritme gebruiken, maar mag natuurlijk niet worden geforceerd met oog op donderdag.