Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België bekend. Bram Van Driessche zal de wedstrijd leiden, Lawrence Visser is verantwoordelijk voor de VAR. Hun prestaties zullen uiteraard opnieuw onder een vergrootglas worden gelegd.

Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht bereiden zich voor op een van de belangrijkste weken van hun seizoen. Zo niet gewoon de allerbelangrijkste, toch minstens voor dit seizoen want er staat nog heel wat op het spel.

Bekerfinale is een Brusselse derby

De twee Brusselse clubs strijden in de competitie respectievelijk om de titel en om de vierde plaats, maar vechten vooral om op donderdag 14 mei in het Koning Boudewijnstadion de Beker van België in de lucht te mogen hijsen.

Een affiche waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, misschien nog net iets meer bij RSC Anderlecht, dat al sinds 2017 op een trofee wacht en de Beker van België voor het laatst in 2008 won, toen het in de finale KAA Gent versloeg.

Bram Van Driessche fluit de finale van de Beker van België

Paars-wit is uiteraard geen favoriet tegen de Unionisten, die eind april nog met 1-3 kwamen winnen in het Lotto Park in de Champions' Play-offs en jagen op de dubbel. Tijdens de aanloop naar deze cruciale week heeft de Pro League bekendgemaakt welke scheidsrechters de finale zullen leiden.

Zoals verwacht wordt Bram Van Driessche de man met het fluitje. De lijnrechters zijn Yves De Neve en Quentin Lesceux, de vierde official is Simon Bourdeaud'hui. De VAR staat onder leiding van Lawrence Visser.

