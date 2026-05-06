Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Is de titelstrijd gestreden? Neen, want er zijn nog vier speeldagen te spelen en zowel Club Brugge als Union SG hebben nog alles in eigen handen. Wie vier keer wint, is kampioen. Al heeft blauw-zwart ondertussen aan 10 op 12 ook genoeg. En het heeft nog voordelen.

Laat ons eerlijk zijn: de kalender is in het voordeel van Club Brugge. Na zes speeldagen hebben de Bruggelingen al vier keer op verplaatsing gespeeld, waardoor ze nu aan een beter programma komen in het slot van de competitie.

Ze spelen nog thuis tegen STVV, Union SG en KAA Gent en moeten enkel nog op bezoek bij KV Mechelen. Zo hebben ze ook nog het rechtstreekse duel om de titel in eigen huis tegen Union SG. En de Brusselaars moeten even daarvoor aan de bak in de finale van de Croky Cup.

Titelstrijd tussen Club Brugge en Union SG gestreden?

"Wie die kalender heeft gemaakt ... Voor mij blijft dat toch echt competitievervalsing", gaf Olivier Deschacht zijn mening over het inplannen van de bekerfinale drie dagen voor de clash tussen Club Brugge en Union SG in Ongefilterd.

De titelstrijd is sowieso nog niet gestreden, maar Club Brugge deed wel een goede zaak. En het heeft nu dus ook alles in eigen handen. Een gevoel dat ook leeft bij de analisten. Wesley Sonck opende de analyse in 90 Minutes zeer duidelijk.

Een kantelpunt? "Ik denk dat dit wel hét kantelpunt is van de competitie. Ik denk niet dat ze het nog gaan weggeven. Ze hebben nog drie thuiswedstrijden voor de boeg, dus het zou heel vreemd zijn als ze het nu nog uit handen zouden geven", meent de gewezen spits van KRC Genk, Club Brugge, Ajax en de Rode Duivels.

Voetbal blijft een leuke sport voor Wesley Sonck

"Het is en blijft voetbal en dat is een leuke sport, omdat het onvoorspelbaar is bij momenten. Het is nog Club Brugge - Union, dus het kan nog altijd. Het is ook het mooie aan Union dat ze altijd nog iets kunnen als het niet meer verwacht wordt."

Een gevoel dat ook leeft bij Filip Joos: "Het zou mooi zijn als Club Brugge - Union SG nog spannend wordt als graadmeter. Ik denk dat de match tegen KV Mechelen niet makkelijk wordt voor Union SG, met de blessures en de klap die ze kregen."

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

