📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

Laszlo Fazekas is vanmorgen overleden. De ex-speler en -trainer van Royal Antwerp FC werd 78 jaar oud. De club betuigt alvast zijn medeleven.

Spits Fazekas speelde van 1980 tot 1984 voor Royal Antwerp FC. In 172 wedstrijden scoorde hij 65 doelpunten voor The Great Old. Later werd hij ook trainer op de Bosuil.

“De laatste jaren leed Fazekas aan de spierziekte ALS”, laat Antwerp in een mededeling aan onze redactie weten. “Hij glunderde toen hij eerder dit seizoen alsnog eens een bezoek kon brengen aan de Bosuil en door onze fans op een prachtige, warme manier onthaald werd.”

Negen keer Hongaars kampioen

Lzszlo Fazekas werd op 15 oktober 1947 geboren in Boedapest en groeide uit tot een clubicoon bij Újpest Dózsa, waar hij al in 1965 debuteerde en tot 1980 zou blijven. In die periode speelde hij meer dan 400 wedstrijden en werd hij negenmaal Hongaars kampioen.

Hij ontwikkelde zich tot een trefzekere aanvaller en werd drie keer topschutter in de Hongaarse competitie. In 1980 verhuisde Fazekas naar België. Hij werd er een publiekslieveling dankzij zijn doelpunten in topwedstrijden en zijn technische klasse. Nadien speelde hij nog één seizoen voor STVV (1984–1985), waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot.

Ook trainer bij Antwerp

Internationaal was Fazekas een vaste waarde voor Hongarije, waarvoor hij 92 interlands speelde en deelnam aan de WK’s van 1978 en 1982. Hij maakte ook deel uit van de Hongaarse selectie die op de Olympische Spelen van 1968 goud behaalde.





Na zijn spelerscarrière bleef hij in België actief als trainer, onder meer bij Racing Jet Bruxelles, Eendracht Aalst, KRC Harelbeke en Antwerp FC. Fazekas werd op 1 juli 1995 aangesteld als hoofdtrainer van Royal Antwerp FC, een functie die hij vervulde tot 27 april 1996.

In die periode coachte hij 36 wedstrijden, met een gemiddelde van 1,33 punten per wedstrijd. Zijn passage viel samen met een moeilijke sportieve fase voor de club, die in de middenmoot bleef hangen en geen doorbraak forceerde richting de top van de competitie. We wensen de familie en vrienden van Fazekas veel sterkte in deze moeilijke tijden.