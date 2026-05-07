Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

KRC Genk wacht opnieuw een hete transferzomer. Vooral in de defensie dreigt flink wat beweging te ontstaan, want meerdere pionnen lijken klaar voor een volgende stap of staan open voor een vertrek.

Vooral achteraan moeten er oplossingen gezocht worden. Genk zit namelijk met maar liefst vijf spelers die andere oorden kunnen opzoeken. Bij de ene is dat al waarschijnlijker dan bij de andere. Denk maar aan Zakaria El Ouahdi, die eerder deze week de Ebbenhouten Schoen heeft gewonnen.

Dat hij deze zomer een mooie transfer maakt, lijkt al zeker. De voorbije jaren hebben de Limburgers er al bijzonder veel aan gedaan om hem bij de club te houden, toen SL Benfica kwam aankloppen bijvoorbeeld. Hij bleef in Genk zijn niveau halen en dat kan hij nu verzilveren met een transfer naar de Europese (sub)top.

Maar op de flanken achteraan zal er nog beweging zijn in de Cegeka Arena. Volgens Het Belang van Limburg is de kans groot dat Joris Kayembe deze zomer een nieuwe uitdaging gaat zoeken, na het WK met DR Congo.

Dan is er ook nog Yaimar Medina, die zou hebben laten verstaan klaar te zijn voor een nieuw avontuur. De Ecuadoraan ligt nog tot juni 2029 onder contract bij Genk, dat zich op die manier een sterke onderhandelingspositie bevindt. Het contract van Kayembe loopt nog tot juni 2027. Deze zomer zal wellicht de laatste kans zijn om een serieus bedrag voor hem te kunnen krijgen.





Centraal achteraan is de toekomst van Mujaid Sadick onzeker. HBvL schrijft dat de Spanjaard wel eens zou kunnen vertrekken. Het zou een logische stap zijn voor de verdediger die al sinds 2021 bij de club actief is. Zijn contract loopt nog tot juni 2028 en zijn marktwaarde bedraagt 8 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Tenslotte is er ook nog Matte Smets. Zijn situatie kan alle kanten op. De jonge verdediger heeft veel potentieel én een contract tot juni 2028. Hij kan bij Genk blijven, maar als er een degelijk bod op tafel komt van een fatsoenlijke ploeg, zal er zeker over nagedacht worden.