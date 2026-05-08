Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Het kerstvoetbal had dit seizoen een bijzonder negatieve bijklank voor Matisse Samoise. Die viel uit met een kruisbandletsel en zag zo de rest van zijn seizoen meteen in rook opgaan. Tegen de volgende jaargang mag hij mogelijk opnieuw dromen van speelminuten na moeilijke maanden.

Matisse Samoise probeerde in het slot van de wedstrijd van KAA Gent tegen KVC Westerlo tijdens het kerstvoetbal nog een actie op te zetten en voorbij Tuur Rommens te raken, maar daarbij misstapte hij zich compleet.

De rechterflankverdediger ging meteen naar de grond en het was meteen einde wedstrijd én einde seizoen. Hij moest worden afgevoerd en meteen was duidelijk dat het een zware blessure betrof. Verder onderzoek maakte een kruisbandletsel duidelijk.

🙏 | Matisse Samoise verliet het veld in tranen nadat hij geblesseerd raakte. Beterschap, Matisse! 🤕🏥 #GNTWES pic.twitter.com/ddFDv0JzxY

— DAZN België (@DAZN_BENL) December 27, 2025

Daardoor is hij negen maanden buiten strijd, maar ondertussen zit hij al over halfweg in zijn revalidatieproces. En hij heeft de pers ondertussen ook al opnieuw toegesproken binnen het herstel. "Ik heb heel even afstand genomen van het voetbal."

“Die eerste maand was het ergst", klinkt het nu duidelijk in Het Nieuwsblad. "Ik wist wat er me te wachten stond, want ik had de voorbije jaren wel enkele ploegmakkers gelijkaardige revalidaties zien afwerken. Eigenlijk heb ik zelfs geen inlichtingen moeten inwinnen, want ik kreeg meteen spontane berichtjes van ploegmakkers en ex-teamgenoten die weten waar ze het over hadden."

Matisse Samoise over de moeilijke eerste maanden van het herstel

"Die eerste dagen na de operatie waren verschrikkelijk. Het is echt super confronterend als je amper iets kunt doen. Vooraf hadden de artsen me op alle mogelijke scenario’s voorbereid: ofwel heb je totaal geen pijn, maar het is dus ook mogelijk dat je echt veel pijn lijdt, zoals ik."

"Uiteindelijk verdwijnt die pijn wel geleidelijk, maar het was toch wel een pittige periode." Ondertussen gaat het fysiek wel beter met Samoise. En hij heeft de weg naar de Planet Group Arena na moeilijke momenten opnieuw gevonden. Het levert hem momenteel zelfs meer stress op dan als hij op het veld staat. Aan Gent om nu ook eens te winnen zonder Samoise - zondag tegen RSC Anderlecht bijvoorbeeld?

