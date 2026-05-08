Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

De nederlaag op het veld van KV Mechelen blijft nazinderen bij KAA Gent. Na de teleurstellende 1-0-verliespartij zakten de Buffalo's weg naar de zesde plaats in de Champions' Play-offs en dat kwam duidelijk hard aan binnen de club.

“Hoe de sfeer maandag was? Stil en ontgoocheld”, vertelde De Mil openlijk. “De eerste dag na die wedstrijd was iedereen zeer teleurgesteld. We hebben zoals altijd samen gezeten en eerlijk gesproken over wat er gebeurd is.”

Rik De Mil was verrast door de mentaliteit tegen Mechelen

Vooral de eerste helft in Mechelen bleef stevig nazinderen bij de trainer van Gent. “Ik was zwaar ontgoocheld over die eerste helft”, gaf De Mil toe. “Die prestatie werpt echt een schaduw over alle goede dingen die we in deze play-offs al hebben laten zien. Ik had dit absoluut niet zien aankomen.”

Volgens De Mil was net de mentaliteit de voorbije weken één van de sterke punten van zijn ploeg. Daarom kwam de slappe prestatie voor rust extra hard aan. “In deze play-offs heb ik mijn spelers nooit iets kunnen verwijten op vlak van ingesteldheid”, klonk het. “We hebben altijd met de juiste mentaliteit gespeeld. Daarom was ik verrast over hoe we voor rust voetbalden in Mechelen.”

De coach greep tijdens de rust stevig in en haalde onder meer Wilfried Kanga, Max Dean en Michal Skóraś naar de kant. Een duidelijke boodschap richting zijn ploeg.

“Die spelers weten zelf ook heel goed dat ze niet goed waren”, zei De Mil daarover. “Ze beseften ook dat het logisch was dat ze vervangen werden. Maar wat ik belangrijk vond, is dat ze niet zijn blijven hangen in die ontgoocheling.”





Weinig ervaring

Ondanks de opdoffer voelde De Mil de voorbije dagen opnieuw energie binnen de groep. “Ik heb opnieuw gedrevenheid gezien bij mijn spelers”, aldus de coach. “Iedereen beseft dat we zondag moeten reageren.”

En dat zal ook nodig zijn, want met Anderlecht wacht meteen een rechtstreeks duel dat cruciaal kan worden in de strijd om Europees voetbal. De Mil beseft dat maar al te goed. “We moeten niet flauw doen: zondag wordt een enorm belangrijke wedstrijd. Zowel qua reactie als qua resultaat.”

De coach verwacht wel nog verrassingen in de laatste weken van de play-offs. Naast Anderlecht staan ook nog wedstrijden tegen Sint-Truidense , Union en Club Brugge op het programma.

Toch ziet De Mil ook een duidelijk werkpunt binnen zijn jonge spelersgroep. “De spelers voelen de druk, en dat is logisch bij een club als AA Gent”, zei hij. “Maar we hebben jongens die nog nooit play-offs hebben gespeeld of weinig ervaring hebben met zulke druk. Leren omgaan met die verwachtingen is één van de stappen die deze ploeg nog moet zetten.”