DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

Anderlecht blijft Neerpede centraal stellen in zijn project en heeft dan ook besloten een eerste profcontract te laten tekenen door een van zijn jonge talenten. Salim Ben Ali zal op die manier kunnen denken aan een doorbraak bij paars-wit.

Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van paars-wit, was woensdag tijdens zijn persconferentie bijzonder duidelijk: een van zijn prioriteiten is het maximaal benutten van de jeugdopleiding. Sibierski wil jongeren van Neerpede in de A-kern zien en blijven bouwen aan de toptalenten waar RSC Anderlecht al jaren om bekendstaat.

RSC Anderlecht zet vol in op de jeugd

Dit seizoen zette Anderlecht zich ook internationaal in de kijker met zijn jeugd: de U17 van de club wonnen de Future Cup in Amsterdam, terwijl de U21 een sterke indruk nalieten in de International Premier League Cup in Engeland.

De voorbije maanden gaf Anderlecht bovendien eerste profcontracten aan meerdere grote talenten van Neerpede, zoals Daevon Bulembi, Saliou Dia en Rami Lougmani, de topschutter én beste speler van de Future Cup.

Salim Ben Ali tekent een contract tot 2029 bij RSC Anderlecht

Nu is het de jonge Salim Ben Ali (15) die voor zijn progressie beloond wordt met een eerste profcontract. De Marokkaanse U16-international (die al bij een hogere leeftijdscategorie speelt) is sinds 2018 actief op Neerpede. Op de officiële website van Sporting vertelt Tim Borguet, die sinds de komst van Sibierski opnieuw verantwoordelijk is voor de academie, het volgende over hem:



"Salim Ben Ali is een Marokkaanse U16-international die al bij een hogere leeftijdscategorie uitkomt en met grote maturiteit speelt. Zijn polyvalentie op de posities 4, 5, 6 en 8, in combinatie met een uitstekende technische kwaliteit, een zeer goed spelinzicht en een vergevorderde tactische intelligentie, maken van hem een bijzonder complete speler. Hij blijft rustig onder druk, is gedisciplineerd in zijn positionering en zijn inspanningen, en beschikt over het vermogen om gepaste offensieve initiatieven te nemen. Het is een jonge speler met echte maturiteit en met beide voeten stevig op de grond."