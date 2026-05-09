KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

Anderlecht zal zich misschien vooral richten op de bekerfinale, maar moet in de play-offs toch zien dat het Mechelen en Gent achter zich houdt. Uit bij Gent dient er dan minstens een punt gepakt worden. Ondertussen hebben ze in Mechelen de strijd om de vierde plek nog niet opgegeven.

Door Gent vorig weekend te verslaan sprong Malinwa over de Buffalo's. Daar bleef het niet bij: KVM is ook genaderd tot op één punt van Anderlecht na de 0 op 9 van paars-wit. Voor Mechelen kan die zege in de Champions' Play-offs wel een kantelpunt zijn. "Tijdens de week heb ik heel zelden te klagen, maar onze eerste drie punten in de geschiedenis van Play-off 1 geven wel zuurstof", bevestigt KVM-trainer Fred Vanderbiest.

"Dat geeft een rustgevend gevoel", vervolgt hij. "Dat we één keer gewonnen hebben, wil wel niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten." KVM wil meer, namelijk RSCA passeren. "We staan op dit moment één punt achter op Anderlecht en we moeten nog naar daar. We hebben wel nog drie uitmatchen voor de boeg, maar in delen van onze wedstrijden hebben we getoond dat we onze voet naast die ploegen kunnen zetten."

KVM wil niet zelfde fouten maken als tegen Club en STVV

Vanderbiest weet waar zijn team zelf de controle over heeft. "Het is zaak om realistisch te blijven en op de momenten dat je goed bent uzelf te belonen. Op de moeilijkere momenten mogen we niet te ver uit elkaar gaan spelen, wat we tegen Club Brugge en Sint-Truiden wel gedaan hebben in de play-offs. Als we dat vermijden, is alles mogelijk."

De uitkomst van Gent - Anderlecht zondagmiddag wordt ook bepalend voor de Mechelse ambities. Is er een uitslag waar Vanderbiest een voorkeur voor heeft in die wedstrijd? "Wij moeten naar onszelf kijken, hè. Anderlecht mag doen wat het wil. Zolang wij geen punten pakken, dan maakt het geen reet uit. Op het moment dat wij punten pakken, kunnen we kijken wat zij gedaan hebben. Dan zien we wel."

Profiteert KVM van geschorsten bij Union?

KV Mechelen moet dit weekend op verplaatsing spelen bij titelkandidaat Union. Weinig kans dat Mechelen in het Dudenpark punten sprokkelt, al weet je maar nooit. Union mist immers Burgess, Mac Allister en Zorgane door schorsing. Daar reageerde Vanderbiest ook al op. Met het oog op de vierde plek heeft de thuisnederlaag voor KVM de zaken bemoeilijkt.



Lees ook... Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni›

Mechelen was toen een uur lang baas, maar bleef nog achter met een 1-2-nederlaag na treffers van Cvetkovic en Bertaccini. Hoewel de achterstand momenteel slechts één punt bedraagt, zou dat resultaat wel eens nefast kunnen zijn voor de kansen van KVM om vierde te eindigen. Om dat alsnog mogelijk te maken, zou Mechelen waarschijnlijk al in Anderlecht moeten gaan winnen.

Anderlecht - Mechelen op 17 mei

Vanderbiest heeft immers eerder ook al toegegeven dat het play-offs zijn op twee snelheden, met drie ploegen die erbovenuit steken en drie teams die aan elkaar gewaagd zijn. Dat vergroot ook de kans dat het verschil gemaakt wordt in de onderlinge duels. De ontmoeting met Gent en de bekerfinale tegen Union worden voor RSCA al belangrijk. Ook het treffen met KVM op 17/05 kan nog bepalend zijn voor Europees voetbal.