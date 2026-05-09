Interview KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| Reageer
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zal zich misschien vooral richten op de bekerfinale, maar moet in de play-offs toch zien dat het Mechelen en Gent achter zich houdt. Uit bij Gent dient er dan minstens een punt gepakt worden. Ondertussen hebben ze in Mechelen de strijd om de vierde plek nog niet opgegeven.

Door Gent vorig weekend te verslaan sprong Malinwa over de Buffalo's. Daar bleef het niet bij: KVM is ook genaderd tot op één punt van Anderlecht na de 0 op 9 van paars-wit. Voor Mechelen kan die zege in de Champions' Play-offs wel een kantelpunt zijn. "Tijdens de week heb ik heel zelden te klagen, maar onze eerste drie punten in de geschiedenis van Play-off 1 geven wel zuurstof", bevestigt KVM-trainer Fred Vanderbiest.

"Dat geeft een rustgevend gevoel", vervolgt hij. "Dat we één keer gewonnen hebben, wil wel niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten." KVM wil meer, namelijk RSCA passeren. "We staan op dit moment één punt achter op Anderlecht en we moeten nog naar daar. We hebben wel nog drie uitmatchen voor de boeg, maar in delen van onze wedstrijden hebben we getoond dat we onze voet naast die ploegen kunnen zetten."

KVM wil niet zelfde fouten maken als tegen Club en STVV

Vanderbiest weet waar zijn team zelf de controle over heeft. "Het is zaak om realistisch te blijven en op de momenten dat je goed bent uzelf te belonen. Op de moeilijkere momenten mogen we niet te ver uit elkaar gaan spelen, wat we tegen Club Brugge en Sint-Truiden wel gedaan hebben in de play-offs. Als we dat vermijden, is alles mogelijk."

De uitkomst van Gent - Anderlecht zondagmiddag wordt ook bepalend voor de Mechelse ambities. Is er een uitslag waar Vanderbiest een voorkeur voor heeft in die wedstrijd? "Wij moeten naar onszelf kijken, hè. Anderlecht mag doen wat het wil. Zolang wij geen punten pakken, dan maakt het geen reet uit. Op het moment dat wij punten pakken, kunnen we kijken wat zij gedaan hebben. Dan zien we wel."

Profiteert KVM van geschorsten bij Union?

KV Mechelen moet dit weekend op verplaatsing spelen bij titelkandidaat Union. Weinig kans dat Mechelen in het Dudenpark punten sprokkelt, al weet je maar nooit. Union mist immers Burgess, Mac Allister en Zorgane door schorsing. Daar reageerde Vanderbiest ook al op. Met het oog op de vierde plek heeft de thuisnederlaag voor KVM de zaken bemoeilijkt.

Lees ook... Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Mechelen was toen een uur lang baas, maar bleef nog achter met een 1-2-nederlaag na treffers van Cvetkovic en Bertaccini. Hoewel de achterstand momenteel slechts één punt bedraagt, zou dat resultaat wel eens nefast kunnen zijn voor de kansen van KVM om vierde te eindigen. Om dat alsnog mogelijk te maken, zou Mechelen waarschijnlijk al in Anderlecht moeten gaan winnen.

Anderlecht - Mechelen op 17 mei

Vanderbiest heeft immers eerder ook al toegegeven dat het play-offs zijn op twee snelheden, met drie ploegen die erbovenuit steken en drie teams die aan elkaar gewaagd zijn. Dat vergroot ook de kans dat het verschil gemaakt wordt in de onderlinge duels. De ontmoeting met Gent en de bekerfinale tegen Union worden voor RSCA al belangrijk. Ook het treffen met KVM op 17/05 kan nog bepalend zijn voor Europees voetbal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel Live

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

19:26
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
10
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
5
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

16:00
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
54
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
8
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
7
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
8
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

08/05
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
7
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

08/05
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

sebw sebw over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden sebw sebw over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - STVV: - TIGERMANIA TIGERMANIA over K Beerschot VA - Lommel SK: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen Snoek Snoek over VfL Wolfsburg - Bayern München: 0-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Ratko Svilar Ratko Svilar over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Swakken Swakken over Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved