Interview Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

Kevin Vanbuggenhout
Club Brugge lijkt de titelstrijd in zijn voordeel te doen kantelen en krijgt misschien nog wat extra hulp van KV Mechelen. Union moet immers drie geschorsten missen tegen Malinwa, dat toch een boost heeft gekregen door zelf te winnen van Gent.

Die overwinning was wel deels te danken aan de heldenrol van Miras bij de strafschop van Kadri. Vlak na die match liet Vanderbiest weten dat hij de beelden van de strafschopfout van Redouane Halhal toch nog eens wilde bekijken. Ondertussen heeft de KV-trainer zijn oordeel kunnen vormen. "Voor mij is het eerst fout van de spits van Gent. Daarna hangen ze een beetje in elkaar. Halhal heeft alles mee: speler en bal."

"Je kan 'm geven of niet. Als je 'm geeft, moet je terugkomen op de eerste fout buiten de zestien", vindt Vanderbiest. Halhal is bezig aan een sterk seizoen, maar soms lijkt het licht uit te gaan bij de verdediger. Vanderbiest heeft een andere verklaring. "Redouane heeft een bepaalde zelfzekerheid die soms omslaat in nonchalance. Als je te zelfzeker wordt of het gaat iets te makkelijk, dan kun je al eens een foutje maken."

"Dat is eigen aan spelers die aan het groeien zijn maar nog niet zoveel ervaring hebben. Hij is ook nog maar 23, hè", benadrukt Vanderbiest. Hij zal hopen dat hij beschikt over een secure Halhal wanneer hij zondag met KV Mechelen Union partij geeft. Union is uiteraard favoriet, maar de meest recente onderlinge duels eindigden op een nipte Brusselse zege (1-0 en 0-1) of een gelijkspel (1-1).

Een doelpuntenfestijn hoeft in het Dudenpark dus niet verwacht te worden. Bovendien mist Union de geschorsten Burgess, Mac Allister en Zorgane. "Dat is redelijk wat, maar die ploeg is zo matuur. Dit is een kern die dit seizoen drie keer verloren heeft. Ze hebben al vaker zonder Mac Allister en Burgess gespeeld en hebben die wedstrijden ook kunnen winnen."

Union heeft al veel meegemaakt

"Volgens mij zullen ze nog altijd met elf spelen en niet met acht", grijnst Vanderbiest. "De jongens die hun plaats innemen zullen ook willen bewijzen dat ze het waard zijn om in die ploeg te staan. Die ploeg heeft de laatste drie-vier seizoenen zodanig veel meegemaakt, ook in de Champions League, dat ze wel met de druk om kan. Zij weten ook dat ze makkelijk de nul houden."

Dat moet bij de Unionisten voor een bepaalde geruststelling zorgen. "Ergens maken ze dan wel eens het verschil, op een standaardsituatie of via een omschakeling." Alleen is dat niet altijd het geval. Thuis tegen Gent bleef Union verrassend steken op 0-0. "Je moet 95 minuten tegen hen geconcentreerd zijn. Dan maak je kans, anders niet."

Vanderbiest ziet weinig verandering bij Union

Vanderbiest is vooral op zijn hoede voor de stilstaande fases, omdat Union "zeven spelers heeft van bijna twee meter". Hij zal het zondag ook weer opnemen tegen Schoofs, die volgens zijn ex-coach zeker tevreden mag zijn met zijn seizoen. Vanderbiest vindt trouwens niet dat Union in zijn laatste drie matchen minder goed voor de dag kwam. "Als je naar hun resultaten kijkt misschien wel, maar in het spel is er niet veel veranderd."

