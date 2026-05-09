Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

In de Relegation Play-offs stond er op de slotspeeldag eigenlijk niets meer op het spel. Dender was al zeker van de laatste plaats en de barragewedstrijd tegen Lommel of Beerschot en ook de andere ploegen stonden al op hun plaats.

RAAL LA Louvière - Cercle Brugge 4-1

La Louvière wilde als promovendus het jaar op een positieve manier afsluiten en de kloof met hekkensluiter Dender opnieuw wat groter maken. Dat zou lukken, want in eigen huis sloten ze het seizoen af met een knalresultaat.

Cercle Brugge was het slachtoffer van dienst. Diakité had de bezoekers na een dik halfuur nochtans op een 0-1 voorsprong gebracht, meteen ook de rust. Na de pauze ging het echter plots heel erg snel voor de Henegouwse thuisploeg.

Via Fall en Faye werd op vijf dolle minuten de scheve situatie helemaal rechtgezet, daarna konden opnieuw Fall en ook nog Liongola vanop de stip zelfs voor de 4-1 einduitslag zorgen. Een knappe overwinning voor de thuisploeg, een domper voor De Vereniging.

Zulte Waregem - Dender 2-1

De generale repetitie van Dender voor de barragewedtrijd tegen Lommel of Beerschot draaide ook op een slechte ervaring uit. Jelle Vossen mocht bij zijn afscheidswedstrijd in de basis beginnen voor Essevee en hij zag zijn team 2-1 uitlopen.





In vijf dolle minuten vlak voor de rust was er eerst Aké en daarna een owngoal. Zij konden op die manier de 0-1 van Goncalves vanop de stip ongedaan maken. Vroeg in de wedstrijd had Opoku ook al een doelpunt zien afgekeurd worden voor Zulte Waregem.