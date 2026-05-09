Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Hebt u al gehoord van Sam De Grand? De Nederlandse jeugdinternational maakt indruk bij Lommel en zou wel eens op weg kunnen naar de Eredivisie. Al blijft hij zelf ook wel rustig bij de hele situatie, zoals hij dat ook afgelopen zomer en winter al het geval was.

Sam De Grand is als linksachter steeds belangrijker geworden in de Challenger Pro League voor de Limburgers van Lommel. Zijn marktwaarde is ondertussen gestegen van 800.000 euro naar 1 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Met drie goals en tien assists heeft hij al meermaals zijn waarde laten zien voor Lommel, waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Het jeugdproduct van Genk begon zijn carrière bij OH Leuven en Anderlecht, alvorens hij naar Limburg trok.

Sam De Grand van grote waarde voor Lommel

Ondertussen is de 21-jarige verdediger ook al jeugdinternational bij Oranje, maar op clubniveau zit hij al zijn hele loopbaan in België. En als het van hem afhangt, dan zal dat ook de komende maanden en jaren mogelijk het geval zijn.

Vorig jaar liet Twente al zijn interesse blijken en ook afgelopen zomer en winter was er aandacht vanuit Nederland. "Ik had een beetje het gevoel dat ze me alleen wilden om de selectie te vergroten. Er was niet echt een plan en ik wil elke week spelen. Dat kan bij Lommel", wilde hij volgens een interview afgelopen winter in Voetbal International voorlopig niet weg uit ons land.

Wat met 'operatie promotie' met Lommel?

Ondertussen heeft Twente opnieuw de aanval ingezet op de speler, weet Twente Inside te melden. Zij geloven ernstig in de vleugelverdediger, die in het systeem van de Nederlandse club zeker heel goed zou kunnen renderen.





Het loont misschien de moeite voor de Belgische topclubs om ook eens een lichtje te werpen op Lommel. Al kan de speler zelf natuurlijk - met al twee goals in de Promotion Play-offs - promotie proberen af te dwingen tegen eerst Beerschot en dan mogelijk Dender om zo in de Jupiler Pro League te kunnen uitkomen.