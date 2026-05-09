Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1886

KAA Gent is met een teleurstellende 3 op 18 aan zijn Champions' Play-offs begonnen. Het is zo haast verplicht om te winnen tegen RSC Anderlecht om nog kans te maken op meer dan de vermaledijde zesde plaats. En dus zal er andermaal gerekend moeten worden op een jonge metronoom op het middenveld.

Aernout Van Lindt

KAA Gent gaat mee in eerbetoon

KAA Gent heeft ondertussen beslist als club mee te gaan in het eerbetoon. "Tibe De Vlieger is er "ene van ons" en dat willen supportersvereniging TRIBUNE7 en de podcast Blue White Breakdown graag in de verf zetten tijdens de volgende thuiswedstrijd tegen Anderlecht."

"Ze maakten samen een aangepaste versie van het alombekende nummer 't Vliegerke van Walter De Buck. In minuut 27 - het rugnummer van Tibe - zingen we op zondag 10 mei allemaal samen uit volle borst! Jij doet toch ook mee?", klinkt het op de webstek van De Buffalo's zaterdag - zoals we een paar dagen geleden al aangaven.

Het was aan het begin van de play-offs al veelzeggend dat Rik De Mil aangaf dat hij Tibe De Vlieger enorm zou missen op het veld, nadat die door vijf gele kaarten het begin van die play-offs moest missen door een schorsing.

De metronoom op het middenveld van KAA Gent

"Hij was op een heel hoog niveau bezig en bij was bij momenten de patron op ons middenveld. Dat is heel knap voor een jonge gast als hem, dus we gaan hem zeker missen. Iedereen zal ook de verdedigende aspecten van Tibe moeten neerzetten", klonk het toen.

De 20-jarige middenvelder speelt zich eens te meer in de harten van iedereen met een blauw-wit hart. De supporters, de staff, de ploegmaats: we hebben dit seizoen nog niet veel verkeerde of negatieve dingen over hem gehoord.

Eerbetoon aan Tibe De Vlieger

Dat is ook logisch. Minder dan twee jaar geleden kwam hij over uit de eigen jeugd, waar hij al sinds 2014 aanwezig is. Na twaalf jaar bij de Buffalo's brak hij dit seizoen helemaal door, met ondertussen over alle competities heen toch al mooi 1858 speelminuten.

Daarin was hij met twee goals en twee assists ook van serieuze waarde voor zijn team. Als aanjager is hij zowel verdedigend als aanvallend belangrijk voor dit Gent. En de komende jaren kan hij eigenlijk enkel maar belangrijker worden.

Ook de supporters hebben door dat ze hun speler, die in deze play-offs al werd uitgeroepen tot man van de match tijdens een wedstrijd van de Buffalo's, moeten koesteren. En dat gaan ze ook doen in de match tegen RSC Anderlecht.

Er is opgeroepen door onder meer de Gantoise Buffalo Crew om in minuut 27 Het Vliegerke - het liedje van Walter De Buck zaliger - te zingen ter ere van hun middenvelder. Met licht aangepaste tekst bovendien ook nog: 

"Tibe De Vlieger, 
ij es van Gent
ij loopt noar veure
't es zèn moment
En oast ij tackelt
Op zèn gemak
Eet ij da balleke
in zène zak"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Tibe De Vlieger

Meer nieuws

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel Live

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

19:26
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

16:00
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
10
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
54
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
8
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
5
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
7
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
8
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
7
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

08/05
1
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

20:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over "Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku sebw sebw over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden sebw sebw over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - STVV: - TIGERMANIA TIGERMANIA over K Beerschot VA - Lommel SK: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen Snoek Snoek over VfL Wolfsburg - Bayern München: 0-1 TIGERMANIA TIGERMANIA over Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Ratko Svilar Ratko Svilar over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved