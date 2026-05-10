🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

KRC Genk zag tegen Westerlo twee spelers uitvallen in de eerste helft. Slachtoffers van dienst waren Daan Heymans en Kos Karetsas. De kans dat het tweetal dit seizoen nog in actie komt lijkt zo goed als voorbij.

Karetsas geblesseerd

Kos Karetsas werd in de 28ste minuut tegen Westerlo aangetrapt toen hij Alcocer wou passeren. Hij kreeg een tik tegen de knie, valt en lijkt bijzonder veel pijn te hebben na deze fase.

De Griekse youngster van de Limburgers deed nog enkele minuten verder, maar toch moest hij al snel de strijd staken. Vijf minuten later zat de wedstrijd er voor hem op. Noah Adedeji-Sternberg kwam hem in minuut 33 vervangen.

De blessure kwam duidelijk hard aan bij Karetsas. Hij verliet in tranen het veld, goed beseffende dat dit wel eens zijn laatste optreden in het tenue van KRC Genk kan zijn, want deze zomer volgt zo goed als zeker een toptransfer.

Ook Heymans vervangen

En het blessureleed zat er nog niet op. Amper tien minuten later, vlak voor de rust, ging ook Daan Heymans erbij gaan zitten. Hij greep daarbij ostentatief naar de hamstrings.

De clubdokter maakt meteen duidelijk dat verder spelen totaal geen zin heeft. Ook hij moet nog voor de rust naar de kant. Heymans werd vervangen door Robin Mirisola.



Twee fikse aderlatingen voor Nicky Hayen, maar dat belette zijn ploeg niet om na de rust de match in handen te nemen met doelpunten van Bibout en invaller Mirisola.