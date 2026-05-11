Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Basisspelers Toon Raemaekers en Philippe Rommens hebben zondag met Ferencváros de Hongaarse Beker gewonnen. Zo zijn ze geplaatst voor de Conference League en blijven ze op koers voor de dubbel.

Deze zomer maakte Toon Raemaekers voor een miljoen euro de overstap van KV Mechelen. Bij Ferencváros vervoegde hij landgenoot Philippe Rommens. Ferencváros is de succesvolste club uit de Hongaarse voetbalgeschiedenis, regerend kampioen en wordt geleid door Robbie Keane, de Ierse legende met passages bij onder meer Inter, Tottenham, Liverpool en Celtic.

Op zondag kroonden beide Belgen zich tot bekerwinnaar. Raemaekers (centraal achterin) en Rommens (op het middenveld) stonden allebei aan de aftrap in de finale van de Hongaarse beker tegen TE Zalaegerszegi. Ferencváros won met 1-0, dankzij het enige doelpunt van... Toon Raemaekers. De centrale verdediger scoorde na een hoekschop in de verlengingen (111e minuut).

Voor de 25-jarige Raemaekers, geboren in Diest, is het zijn eerste grote trofee. Tot nu toe had hij in zijn carrière slechts drie keer gescoord, telkens in het shirt van Lierse in de Challenger Pro League.

Toon Raemaekers en Philippe Rommens nog in de running voor dubbel beker-kampioenschap

Bij Ferencváros groeide Raemaekers dit seizoen meteen uit tot een absolute vaste waarde: hij speelde 49 (!) wedstrijden over alle competities heen en kwam al aan meer dan 4.250 speelminuten. Rommens moest het dan weer vooral doen met invalbeurten: acht matchen en in totaal slechts 416 minuten.

Dat totaal kan voor beide spelers nog oplopen, want Ferencváros is nog altijd in de race voor de dubbel in Hongarije, al ziet het er niet ideaal uit. Met nog één speeldag te gaan staat Ferencváros tweede, op één punt van leider Győr, waar ene Senna Miangue rondloopt. Op de slotspeeldag ontvangt Ferencváros... Zalaegerszegi, de bekerfinalist en nummer vijf in de competitie, terwijl Győr op bezoek moet bij Kisvárda, de nummer acht.



