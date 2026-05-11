Johan Walckiers, voetbaljournalist
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Senne Lammens werd zaterdagavond tegen Sunderland verkozen tot man van de match. Met meerdere beslissende reddingen behoedde de doelman van Manchester United zijn ploeg voor een nederlaag. Zijn prestatie maakte indruk op de Engelse pers.

Zaterdagavond heeft Senne Lammens op het veld van Sunderland nog maar eens getoond hoeveel talent hij in huis heeft. De Belgische doelman pakte uit met een reeks beslissende reddingen en zorgde ervoor dat Manchester United een bijzonder lastige avond kon vermijden. Zonder hem waren de Red Devils waarschijnlijk met een nederlaag naar huis gegaan.

Een redding van het niveau van de allerbeste Premier League-doelmannen

De Rode Duivel maakte indruk met een fenomenale parade op een schot van Noah Sadiki, de ex-speler van Union Saint-Gilloise. Het hele stadion dacht dat de bal binnen was, maar Lammens werkte hem uit doel om de score te behouden.

Van begin tot einde bleef hij geconcentreerd: hij sloot de wedstrijd af met vier belangrijke saves en een clean sheet. Een topwedstrijd die hem de titel van man van de match opleverde. Sofascore gaf hem een score van 9,3/10 en de andere voetbalapp FotMob beoordeelde hem met 8,8 op 10.

De Engelse pers gaf Lammens hoge punten

De Engelse pers strooide na afloop meteen met lof voor de jonge Belgische doelman. BBC Sport schreef: "Sunderland werd van de overwinning tegen Manchester United gehouden, onder meer door Senne Lammens en het doelhout, dat de thuisploeg verhinderde de netten te doen trillen."

Ook The Mirror wilde de Belgische goalie feliciteren: "Senne Lammens was de enige speler die er bij United bovenuit stak. Alsof het seizoen nog niet gedaan is."

De Manchester Evening News legde dan weer de nadruk op de maturiteit van de Belgische sluitpost. "Lammens was zeer solide. Hij hield het eenvoudig en nam geen onnodige risico's." Een essentiële kwaliteit bij een club als Manchester United. Dit seizoen is de ex-doelman van Antwerp van doublure uitgegroeid tot onbetwiste nummer één. Hij kwam om een worstelende André Onana te vervangen en zette zich door dankzij zijn rust en regelmaat.

Binnenkort de nummer twee bij de Rode Duivels?

Achter Thibaut Courtois ligt de strijd om de plek van tweede doelman bij de Rode Duivels helemaal open. Maar gezien zijn seizoen in Engeland zou Rudi Garcia Lammens de komende maanden wel eens meer krediet kunnen geven. De doelman van Manchester United rijgt de sterke prestaties aan elkaar en komt steeds nadrukkelijker in beeld in de discussie, ondanks de aanwezigheid van Matz Sels.

Met Courtois, Sels en Lammens, maar ook andere talenten zoals Maarten Vandevoordt of Mike Penders, beschikken de Rode Duivels waarschijnlijk over de beste keeperslichting ter wereld.

Terug in de Champions League

Manchester United lijkt af te stevenen op een knappe derde plaats in de Premier League en keert zo terug naar de Champions League, een competitie die de club niet meer speelde sinds het seizoen 2023/2024. Na meerdere moeilijke jaren en heel wat kritiek lijken de Red Devils opnieuw stabiliteit gevonden te hebben.

