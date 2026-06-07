Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

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Diverse spelers uit de Jupiler Pro League worden dezer dagen het hof gemaakt. Daarbij zijn er zelfs ploegen die diverse spelers uit ons land op de radar hebben staan. Al hoeft het ook niet te verbazen dat er aandacht is in Nathan De Cat en/of Kos Karetsas natuurlijk.