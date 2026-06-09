WK-LIVE 9/6: Rode Duivels wassen ze witter dan wit
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Somalische ref reageert na weigering
De Somalische scheidsrechter Omar Artan, die bij aankomst in de Verenigde Staten werd teruggestuurd terwijl hij tijdens het WK had moeten fluiten, is "heel, heel teleurgesteld". Hij is "gewoon een scheidsrechter" die met zijn deelname aan het WK de grootste droom van zijn leven probeerde te verwezenlijken, vertelt hij aan de Amerikaanse krant The New York Times volgens Het Laatste Nieuws.
"Ik had de juiste papieren en al het andere. Ik had het juiste visum." Volgens Artan spelen er mogelijk andere motieven. "Ik denk dat ze een probleem hebben met mijn land." Heel jammer voor hem, de kans dat hij nog een groot toernooi zal mogen fluiten is plots veel kleiner geworden.
Tielemans spreekt de natie toe
De Rode Duivels zijn ondertussen aangekomen in de Verenigde Staten en meer bepaald in Seattle. Onderweg sprak aanvoerder Youri Tielemans de pers (en bij uitbreiding de natie) toe. "We reizen met heel veel vertrouwen. De vriendschappelijke duels waren goed. We hebben positieve dingen gezien, maar ook negatieve waaraan we nog moeten werken. Iedereen heeft een goede mentaliteit. We hebben een goede groep, dat is heel belangrijk. We gaan alles geven en proberen iedereen trots te maken", aldus Tielemans tegen Het Laatste Nieuws.
"Ik heb meer verantwoordelijkheden, maar ik probeer dezelfde persoon te blijven, zowel op als naast het veld", besloot de middenvelder van Aston Villa, die tijdens het WK de symbolische kaap van 90 interlands kan ronden. Hij staat nu op 85 (voor 13 goals en 13 assists), waarvan 63 als basisspeler.
Rode Duivels wassen ze witter dan wit
In een persbericht dat maandag werd verspreid, laat de Belgische voetbalbond weten een partnership te hebben afgesloten met het bekende wasmiddelenmerk Dash tot 2028. "Deze samenwerking brengt twee iconische merken samen die hetzelfde streven naar kwaliteit, prestaties en oog voor detail delen. Terwijl de Rode Duivels op het veld naar excellentie mikken, helpt Dash achter de schermen om elke tenue van het team in onberispelijke staat te houden", staat in het persbericht te lezen.
"Succes op het allerhoogste niveau hangt af van talloze details. Los van doelpunten, reddingen en zeges werkt een volledig team in de schaduw onafgebroken om de spelers in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden. Daarom zet dit partnership een van de onzichtbare helden van de nationale ploeg in de kijker: de materiaalmeester van de Rode Duivels."
Hotelkamer zet Argentinië in rep en roer
Argentinië vertoeft al ruim een week in de Verenigde Staten. De titelverdediger koos voor Kansas City als uitvalsbasis voor het nakende WK. Een klein detail aan de hotelkamer van Lionel Messi heeft nu in Zuid-Amerika voor heel wat kippenvel weten te zorgen.
Tijdens het WK in Qatar verbleef Messi in kamer 201. Naarmate het toernooi vorderde en Argentinië uiteindelijk wereldkampioen werd, zag de aanhang in dat getal een magisch voorteken. Want 2+0+1 = 3. In Qatar veroverde Argentinië zijn derde wereldtitel. En laat Messi deze keer slapen in ... kamer 202. 2+0+2 = 4?
Frankrijk met goed gevoel richting WK
Frankrijk is een van de grote favorieten om deze zomer het WK te winnen. Na de laatste oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland staat ook het vertrouwen eens te meer in het zenith. De Noord-Ieren kwamen er nooit aan te pas, Frankrijk won met 3-1.
Met dank ook aan Michael Olise. Hij was de grote man bij Frankrijk met een hattrick. Zeker de 2-0 en de 3-1 mochten meer dan gezien worden van de ster van Bayern München. Hij maakt op die manier ook zijn persoonlijke hoogvorm waar. Een heerlijke pegel in de winkelhaak: levert dat hem ook een basisplaats naast/rond Mbappé op het WK op? De kansen van de Fransen zijn groot, maar de selectie is ook heel breed.
Spanje klopt Peru
Spanje heeft zonder Lamine Yamal in Mexico zijn oefenwedstrijd tegen Peru met 1-3 gewonnen. Na een minuut werd de toon al gezet. Mikel Oyarzabal schoot de bal van buiten de zestien prachtig in doel. Op het halfuur verdubbelde Pedri de score door op de juiste plaats een voorzet van Ferran Torres binnen te lopen.
In de tweede helft hielp de doelman van Peru Spanje nog een handje door een voorzet van Pino in zijn eigen doel te duwen, maar Peru zou ook nog in het juiste doel scoren. Velez zorgde ervoor dat David Raya, ingevallen voor Unai Simon bij de rust, zich een keer moest omdraaien. Een opsteker voor de Spanjaarden richting WK.
Nederland maakt zich steeds meer zorgen
In Nederland maken de analisten en kenners zich steeds meer zorgen. De wedstrijd tegen Oezbekistan maakte de tongen los, zo ook bij Voetbal International waar ze in een podcast volgens Sporza wel heel erg scherp zijn richting de Oranje Leeuwen.
"Enkele maanden geleden dachten we nog dat we zouden winnen van Japan, maar de openingswedstrijd is nu allesbehalve een zekerheid. Er moet een knop omgedraaid worden. Als we dat niet zien, zijn deze oefenwedstrijden geen incidenten, maar een patroon", klinkt het scherp. Aan Koeman & co om de komende dagen een oplossing te vinden voor de nakende malaise.
Iraanse fans niet welkom op WK
Iraanse fans kunnen op het WK geen wedstrijden van hun ploeg bijwonen. Dat meldt de Iraanse voetbalbond in een statement, dat werd gedeeld op de VRT. De federatie wijst naar de Verenigde Staten die het rechtmatig aantal toegewezen tickets voor WK-wedstrijden introk.
"Dit is een ernstige belemmering voor fans die hun nationale ploeg tijdens het toernooi willen steunen", zo klinkt het. "Drie dagen voor de aftrap van het WK verhinderen de Verenigde Staten dat Iraanse supporters de groepswedstrijden van het nationale team kunnen bijwonen." De Iraanse bond stelt dat hun aantal toegewezen tickets onverwacht werd ingetrokken - elk land heeft normaliter recht op acht procent van de tickets van een wedstrijd van hun land.
Opmerkelijk: Maarten Vandevoordt wordt bij Rode Duivels vervangen door buitenlandse doelman
Maarten Vandevoordt gaat uiteindelijk toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK 2026. In zijn rol als vierde doelman, vooral belangrijk voor de trainingen, wordt hij vervangen door een doelman van Seattle Sounders. (Lees meer)
Grote zorgen om Bart Verbruggen (ex-Anderlecht): Oranje heeft er plots een nieuw probleem bij richting WK
Nederland trekt met zorgen richting het WK. Oranje won pas diep in blessuretijd van Oezbekistan, maar Ronald Koeman zag opnieuw te weinig efficiëntie voor doel en ergerde zich ook aan de arbitrage. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Het is zeker nog geen D-Day voor de Rode Duivels, maar het is wel al een belangrijke dag. De Belgische nationale ploeg trekt na een vrije dag met de familie op maandag namelijk naar de Verenigde Staten om er het WK te gaan doorbrengen.
De nationale ploeg trekt naar Seattle en gaat daar de komende weken verblijven. Het is dus ook zaak om groepswinnaar te worden, zodat ze ook de 1/16e én eventueel 1/8e finales kunnen spelen in Seattle en op die manier iets langer "op hun gemak" zijn in de Verenigde Staten.
Voorbereiding op vertrek naar Seattle is bijzonder groot voor de Rode Duivels
De voorbije dagen werd alles tot in de puntjes voorbereid, inclusief onder meer UV-brillen en speciale verlichting in de hotels in Seattle om op die manier de jetlag zo snel mogelijk de baas te zijn richting eerste WK-wedstrijd op 15 juni.
Vanaf 12u45 verzamelen de spelers en staf op Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en bondscoach Rudi Garcia en aanvoerder Youri Tielemans die nog kort met de pers spreken stijgt de selectie omstreeks 13u40 op, weet Het Laatste Nieuws.
Rode Duivels vertrekken maandagmiddag voor lange vlucht richting Seattle
Na een vlucht van ongeveer twaalf uur zetten ze dan voet aan grond in Seattle. Dat zal dan al meteen in de late namiddag zijn plaatselijke tijd, maar nacht in België. Om maar te zeggen dat ze het uurverschil mogelijk meteen zullen voelen.
De tijd waarin er een liveblog was van waar het vliegtuig zich per minuut bevond? Die lijkt voorbij. Maar wij zitten wel de hele dag klaar om u zoals alle andere dagen van het heetste WK en ander nieuws te gaan voorzien.
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