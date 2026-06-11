DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Na meer dan vijftien jaar op de trainersbanken staat Besnik Hasi op het punt om een nieuwe kant van het voetbal te ontdekken. De voormalige coach van Anderlecht heeft de job als technisch directeur bij Amedspor aanvaard, een club die volgend seizoen voor het eerst in de Süper Lig zal uitkomen.

Na meer dan vijftien jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, staat Besnik Hasi op het punt een nieuw hoofdstuk te beginnen. De voormalige trainer van Anderlecht is benoemd tot technisch directeur van Amedspor, dat onlangs is gepromoveerd naar de Turkse Süper Lig.

Na zijn spelerscarrière heeft hij diverse trainers- en assistent-trainersfuncties bekleed. Deze keer zal zijn rol niet langer bestaan ​​uit het voorbereiden van wedstrijden of het managen van de kleedkamer, maar uit het bijdragen aan de ontwikkeling van het sportieve project van de Turkse club.

Besnik Hasi werd in februari ontslagen bij RSC Anderlecht 

Deze benoeming volgt kort na het einde van zijn tweede periode bij Anderlecht. Hasi kwam naar de club met de bedoeling paars-wit nieuw leven in te blazen, maar slaagde daar niet in. Na een reeks teleurstellende prestaties besloot de club in februari afscheid van hem te nemen. Edward Still en Jérémy Taravel fungeerden vervolgens als interim-trainers voor de Brusselse club.

Na zijn vertrek uitte de Albanees zijn ontevredenheid. In een interview wees hij op een gebrek aan duidelijkheid binnen de cluborganisatie en legde hij uit dat hij het soms moeilijk vond om te weten wie de beslissingen nam. Voordat hij naar Polen, Griekenland en Saoedi-Arabië vertrok, beleefde Hasi de beste jaren van zijn trainerscarrière bij Anderlecht.

Tijdens zijn eerste periode als hoofdtrainer leidde hij de Mauves in 2014 naar de Belgische landstitel. Een paar maanden later voegde hij de Belgische Supercup toe aan zijn palmares. Zijn ervaring zal goed van pas komen bij een club die zich voorbereidt op het belangrijkste seizoen in haar geschiedenis. We zullen hun transferactiviteiten deze zomer nauwlettend in de gaten houden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Amed SK

Meer nieuws

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
5
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
1
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
6
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
2
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
2
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
35
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
WK-LIVE 11/6

WK-LIVE 11/6

00:00
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1
KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

16:52
1
Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

16:12
Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

15:47
'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

15:20
3
Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

14:56
3
'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

14:12
'Union doet bod op target van KRC Genk'

'Union doet bod op target van KRC Genk'

13:29
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

11:20
Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast' Essevee for ever Essevee for ever over 'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen' Bork Bork over Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee Bork Bork over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs VoetbalGeenBijzaak VoetbalGeenBijzaak over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Standard 2.0 Standard 2.0 over Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus" Goro Goro over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart roeienongt roeienongt over Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte roeienongt roeienongt over OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor André Coenen André Coenen over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved