DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

Na meer dan vijftien jaar op de trainersbanken staat Besnik Hasi op het punt om een nieuwe kant van het voetbal te ontdekken. De voormalige coach van Anderlecht heeft de job als technisch directeur bij Amedspor aanvaard, een club die volgend seizoen voor het eerst in de Süper Lig zal uitkomen.

Na meer dan vijftien jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, staat Besnik Hasi op het punt een nieuw hoofdstuk te beginnen. De voormalige trainer van Anderlecht is benoemd tot technisch directeur van Amedspor, dat onlangs is gepromoveerd naar de Turkse Süper Lig.

Na zijn spelerscarrière heeft hij diverse trainers- en assistent-trainersfuncties bekleed. Deze keer zal zijn rol niet langer bestaan ​​uit het voorbereiden van wedstrijden of het managen van de kleedkamer, maar uit het bijdragen aan de ontwikkeling van het sportieve project van de Turkse club.

Besnik Hasi werd in februari ontslagen bij RSC Anderlecht

Deze benoeming volgt kort na het einde van zijn tweede periode bij Anderlecht. Hasi kwam naar de club met de bedoeling paars-wit nieuw leven in te blazen, maar slaagde daar niet in. Na een reeks teleurstellende prestaties besloot de club in februari afscheid van hem te nemen. Edward Still en Jérémy Taravel fungeerden vervolgens als interim-trainers voor de Brusselse club.

Na zijn vertrek uitte de Albanees zijn ontevredenheid. In een interview wees hij op een gebrek aan duidelijkheid binnen de cluborganisatie en legde hij uit dat hij het soms moeilijk vond om te weten wie de beslissingen nam. Voordat hij naar Polen, Griekenland en Saoedi-Arabië vertrok, beleefde Hasi de beste jaren van zijn trainerscarrière bij Anderlecht.





Tijdens zijn eerste periode als hoofdtrainer leidde hij de Mauves in 2014 naar de Belgische landstitel. Een paar maanden later voegde hij de Belgische Supercup toe aan zijn palmares. Zijn ervaring zal goed van pas komen bij een club die zich voorbereidt op het belangrijkste seizoen in haar geschiedenis. We zullen hun transferactiviteiten deze zomer nauwlettend in de gaten houden.