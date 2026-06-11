Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen'
Foto: © photonews
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Bij RSC Anderlecht is het een enorme zoektocht deze zomer. Er is al een nieuwe Technisch Directeur, maar er moet ook nog een nieuwe trainer gevonden worden en ook nog een aantal nieuwe spelers. Werk aan de winkel dus voor Sibierski.

Tot op heden is het nog niet gelukt om veel nieuwe spelers te lokken naar Anderlecht. Er staan er verschillende op de longlist en shortlist, maar tot concrete acties is Sibierski op verschillende plaatsen nog niet gekomen.

Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat er nog geen coach is. En het is aan de coach om mogelijk toch hier en daar accenten te leggen of knopen door te hakken. En dus is het aan Sibierski om een coach te vinden.

RSC Anderlecht grijpt naast Oscar Garcia

De voorbije weken werden heel veel namen geopperd, met daarbij ook een paar gekende namen zoals Wouter Vrancken en Oscar Garcia. Die laatste won steeds meer aan belang en leek wel eens de topkandidaat te gaan worden.

Garcia was momenteel actief bij Ajax Amsterdam, waar hij doorgroeide van Jong Ajax naar de A-kern. De ex-coach van OH Leuven ligt daar nog een jaar onder contract, maar hij staat wel open voor een nieuwe opdracht. Volgens AS zou die nieuwe uitdaging echter in Spanje liggen in La Liga en dus niet bij Anderlecht.

Ali Maamar op weg naar de uitgang?

Ondertussen zijn er wel al wat uitgaande deals tot een goed einde gebracht of een paar contracten stopgezet of niet verlengd. Thorgan Hazard zien we volgend seizoen niet meer rondlopen op Neerpede en ook Sardella zou kunnen vertrekken.

Ondertussen wordt ook aan de mouw getrokken van Ali Maamar. De jonge Marokkaan zou volgens Spaanse bronnen naar Real Betis Sevilla kunnen. De marktwaarde van Maamar wordt op 2,5 miljoen euro geschat, dus zal paars-wit voor hem wel de nodige miljoenen willen vangen om vervolgens opnieuw te investeren in andere spelers. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de hete paars-witte zomer.

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