'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'
Foto: © photonews
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Bij KV Mechelen vertrekken de beste spelers vaak elke zomer. Het blijft dus een huzarenstukje wat Fred Vanderbiest heeft neergezet bij Mechelen. En daarvoor krijgt hij nu ook binnenkort de contractverlenging én -verbetering die hij al even heeft verdiend.

Wat moeten Vanderbiest en Raman doen in de toekomst? “Als hij de kans krijgt om eens naar een andere competitie of zo te gaan als T1, dan moet Vanderbiest dat doen”, was Raman een tijdje geleden nog duidelijk over zijn coach bij Café Constant.

“Hij is rustiger geworden dan pakweg tien jaar geleden en ik denk dat hij altijd kan terugkeren naar KV Mechelen als T2 of zo als het na enkele jaren anders zou uitpakken”, aldus nog Raman. Voorlopig lijkt Vanderbiest echter niet te gaan vertrekken.

KV Mechelen geeft Fred Vanderbiest een nieuw, verbeterd contract

KV Mechelen gaat zijn coach namelijk belonen voor het eindelijk toch eens een keertje halen van de Champions' Play-offs, al werd er door de zesde plaats uiteindelijk net geen Europees voetbal afgedwongen door Malinwa.

Het bestuur van KV Mechelen legt volgens Het Nieuwsblad ondertussen alvast de laatste hand aan een nieuw en meteen ook verbeterd contract voor zijn trainer. Mechelen en Vanderbiest zouden daar ondertussen mondeling al over tot een akkoord zijn gekomen.

KV Mechelen houdt andere geïnteresseerde clubs af met nieuwe verbintenis met Fred Vanderbiest

Zowel OH Leuven als een paar buitenlandse clubs hadden Vanderbiest de voorbije maanden op het verlanglijstje gezet als mogelijke coach, maar het lijkt dus een verlengd avontuur bij Mechelen te gaan worden. 

De coach had een contract van onbepaalde duur, maar krijgt nu dus een fikse verbetering van zijn contract. Op die manier kan Mechelen verder door met zijn T1, die na een pittig seizoen toch de top-6 wist te halen en dat met toch eerder beperkte middelen. Als er toch nog een ploeg zou komen aankloppen, dan kan Mechelen meer overhouden aan een eventuele 'verkoop' van de coach. Op die manier doen beide partijen wat water in de wijn, want het contract blijft dus van onbepaalde duur.

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