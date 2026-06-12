Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken
Foto: © photonews
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Het WK is nog maar net begonnen, maar het nieuwe seizoen van de Pro League steekt al de kop op. Met opnieuw een zomer vol oefenwedstrijden om zich voor te bereiden. Wie speelt waar en wanneer? Het wordt een héél druk programma.
Het is de magie van grote toernooien die verschoven worden: terwijl de wereldtop in het voetbal het seizoen afsluit en elkaar bekampte om een van de meest begeerde trofeeën uit de sportgeschiedenis, zijn de spelers uit de Pro League nu al opnieuw aan het werk om zich voor te bereiden op volgend seizoen.
KV Kortrijk was daar gisteren als eerste bij, na drie dagen fysieke tests. De eerste oefenwedstrijden laten dan ook niet lang op zich wachten. Een kort overzicht van de al bevestigde voorbereidingsmatchen, club per club.
Anderlecht :
27 juni: Sporting Hasselt - Anderlecht
Antwerp :
19 juli: Sporting Hasselt - Antwerp
1 augustus: Millwall - Antwerp
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Beveren :
Nog niet meegedeeld
Cercle Brugge :
Nog niet meegedeeld
Charleroi :
17 juli: Feyenoord - Charleroi (in Rotterdam)
Club Brugge :
4 juli: Club Brugge - Kortrijk
11 juli: Feyenoord - Club Brugge
17 juli: Club Brugge - Heerenveen
25 juli: Stade Rennais - Club Brugge
Kortrijk :
17 juni: Marke – Kortrijk
20 juni: White Star Lauwe - Kortrijk
27 juni: KV Diksmuide Oostende - Kortrijk
4 juli: Club Brugge - Kortrijk
18 juli: Kortrijk - Valenciennes
18 juli: Harelbeke - Kortrijk
25 juli: Kortrijk - Knokke
25 juli: Kortrijk - Amiens
31 juli: Kortrijk - Jong Gent
1 augustus: Kortrijk - Stade Reims
Gent :
27 juni: KFC Merelbeke – KAA Gent
Genk :
Nog niet meegedeeld
La Louvière :
4 juli: La Louvière - Union Rochefortoise
11 juli: La Louvière - US Boulogne
15 juli: La Louvière - Virton
Lommel :
18 juli: Lommel - Go Ahead Eagles
OH Leuven :
Nog niet meegedeeld
KV Mechelen :
Nog niet meegedeeld
STVV :
1 juli: Thes Sport - STVV
4 juli: Zepperen Brustem - STVV
15 juli: Patro Eisden - STVV
22 juli: RFC Liège - STVV
Standard :
4 juli: Verlaine - Standard
8 juli: Aubel - Standard
Dunkerque - Standard (datum nog te bepalen)
Metz - Standard (datum nog te bepalen)
25 juli: Standard - Juventus
Union Saint-Gilloise :
30 juni: Diegem Sport - Union
5 juli: Union - Steaua Boekarest
11 juli: Union - Aarhus
Westerlo :
Nog niet meegedeeld
Zulte Waregem :
27 juni: Racing Waregem - Zulte Waregem
3 juli: Audenarde - Zulte Waregem
4 juli: Zelzate - Zulte Waregem
8 juli: Rakow Częstochowa - Zulte Waregem
Een programma dat de komende weken nog verder aangevuld zal worden met nieuwe data. De Pro League maakt op haar beurt op 19 juni de kalender van volgend seizoen bekend (dat start op 7 augustus). Toch zullen verschillende clubs al aan de bak moeten vóór de competitiestart: Anderlecht speelt de tweede voorronde van de Europa League op 23 en 30 juli, KAA Gent werkt de tweede voorronde van de Conference League af op dezelfde data, en Union Saint-Gilloise stroomt in in de derde voorronde van de Champions League op 4 of 5 augustus.
Later speelt STVV zijn play-off voor de Europa League op 20 augustus, terwijl Club Brugge nu al geplaatst is voor de league phase van de Champions League, die van start gaat op 8 september. Wij houden u de komende weken van alle updates op de hoogte.
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