Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken
Foto: © photonews

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Het WK is nog maar net begonnen, maar het nieuwe seizoen van de Pro League steekt al de kop op. Met opnieuw een zomer vol oefenwedstrijden om zich voor te bereiden. Wie speelt waar en wanneer? Het wordt een héél druk programma.

Het is de magie van grote toernooien die verschoven worden: terwijl de wereldtop in het voetbal het seizoen afsluit en elkaar bekampte om een van de meest begeerde trofeeën uit de sportgeschiedenis, zijn de spelers uit de Pro League nu al opnieuw aan het werk om zich voor te bereiden op volgend seizoen.

KV Kortrijk was daar gisteren als eerste bij, na drie dagen fysieke tests. De eerste oefenwedstrijden laten dan ook niet lang op zich wachten. Een kort overzicht van de al bevestigde voorbereidingsmatchen, club per club.

Anderlecht :

27 juni: Sporting Hasselt - Anderlecht

Antwerp :

19 juli: Sporting Hasselt - Antwerp

1 augustus: Millwall - Antwerp

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Beveren :

Nog niet meegedeeld

Cercle Brugge :

Nog niet meegedeeld

Charleroi :

17 juli: Feyenoord - Charleroi (in Rotterdam)

Club Brugge :

4 juli: Club Brugge - Kortrijk

11 juli: Feyenoord - Club Brugge

17 juli: Club Brugge - Heerenveen

25 juli: Stade Rennais - Club Brugge

Kortrijk :

17 juni: Marke – Kortrijk

20 juni: White Star Lauwe - Kortrijk

27 juni: KV Diksmuide Oostende - Kortrijk

4 juli: Club Brugge - Kortrijk

18 juli: Kortrijk - Valenciennes

18 juli: Harelbeke - Kortrijk

25 juli: Kortrijk - Knokke

25 juli: Kortrijk - Amiens

31 juli: Kortrijk - Jong Gent

1 augustus: Kortrijk - Stade Reims

Gent :

27 juni: KFC Merelbeke – KAA Gent

Genk :

Nog niet meegedeeld

La Louvière :

4 juli: La Louvière - Union Rochefortoise

11 juli: La Louvière - US Boulogne

15 juli: La Louvière - Virton

Lommel :

18 juli: Lommel - Go Ahead Eagles

OH Leuven :

Nog niet meegedeeld

KV Mechelen :

Nog niet meegedeeld

STVV :

1 juli: Thes Sport - STVV

4 juli: Zepperen Brustem - STVV

15 juli: Patro Eisden - STVV

22 juli: RFC Liège - STVV

Standard :

4 juli: Verlaine - Standard

8 juli: Aubel - Standard

Dunkerque - Standard (datum nog te bepalen)

Metz - Standard (datum nog te bepalen)

25 juli: Standard - Juventus

Union Saint-Gilloise :

30 juni: Diegem Sport - Union

5 juli: Union - Steaua Boekarest

11 juli: Union - Aarhus

Westerlo :

Nog niet meegedeeld

Zulte Waregem :

27 juni: Racing Waregem - Zulte Waregem

3 juli: Audenarde - Zulte Waregem

4 juli: Zelzate - Zulte Waregem

8 juli: Rakow Częstochowa - Zulte Waregem

Een programma dat de komende weken nog verder aangevuld zal worden met nieuwe data. De Pro League maakt op haar beurt op 19 juni de kalender van volgend seizoen bekend (dat start op 7 augustus). Toch zullen verschillende clubs al aan de bak moeten vóór de competitiestart: Anderlecht speelt de tweede voorronde van de Europa League op 23 en 30 juli, KAA Gent werkt de tweede voorronde van de Conference League af op dezelfde data, en Union Saint-Gilloise stroomt in in de derde voorronde van de Champions League op 4 of 5 augustus.

Later speelt STVV zijn play-off voor de Europa League op 20 augustus, terwijl Club Brugge nu al geplaatst is voor de league phase van de Champions League, die van start gaat op 8 september. Wij houden u de komende weken van alle updates op de hoogte.

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