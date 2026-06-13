"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

De passage van Julien Duranville bij FC Basel is niet de verhoopte herlancering geworden. Nu de Rode Duivel op het punt staat te tekenen bij Olympique Lyon, zijn de kritieken aan zijn adres niet mals.

De start van de carrière van Julien Duranville lijkt tot nu toe, jammer genoeg, op een flop. Hij vertrok heel jong bij RSC Anderlecht en na amper 11 wedstrijden in de A-ploeg werd de aanpassing van het Neerpede-talent aan Borussia Dortmund verstoord door blessures en vervolgens door het gebrek aan vertrouwen van Niko Kovac.

Nadat hij enorm veel tijd had verloren tussen de reserves en de A-ploeg van Borussia, werd Duranville dit seizoen uitgeleend aan FC Bazel. Een idee dat er op papier goed uitzag en een kans om speelminuten te verzamelen.

Het resultaat was eerder wisselvallig: hij kreeg wel speeltijd (10 basisplaatsen in 17 wedstrijden), maar de flitsen waren veel te zeldzaam om de Zwitserse club tevreden te stellen. Foot Mercato boog zich over het geval-Duranville nu de Belg binnenkort zou tekenen bij Olympique Lyon, en stelde vast dat men in de Zwitserse pers weinig mild is.

Julien Duranville, "een circusspeler", volgens de Zwitserse pers

De strafste uitspraak komt van Erni Maissen, analist voor het Zwitserse medium Nau: "Duranville is een circusspeler, een speler die alleen uitblinkt bij mooi weer. Hij staat altijd daar waar er niets gebeurt." De andere analyses zijn streng, maar benadrukken wel dat er potentieel is.







"Hij kreeg speeltijd, maar heeft niet veel klaargespeeld (...) qua potentieel en talent is hij duidelijk uitzonderlijk. Dat zag je meteen: eigenlijk hoorde hij niet thuis in deze competitie en had hij op een hoger niveau moeten spelen", vindt Linus Schauffert, hoofdredacteur van de Basler Zeitung. Volgens hem was Julien Duranville weinig gemotiveerd door de Zwitserse uitdaging: "Je voelde dat hij niet gepassioneerd was door zijn rol in Bazel. Hij miste vaak daadkracht."

Ook bij Borussia Dortmund en in de Duitse pers vindt men dat het inmiddels definitieve vertrek van Julien Duranville een goede zaak is voor de club. "De verwachtingen rond hem waren hoog en hij heeft die investering niet waargemaakt", benadrukt het medium Der Western, opnieuw via Foot Mercato. "Zijn uitleenbeurt aan Bazel in de tweede seizoenshelft moest zijn situatie verhelpen, maar dat bleek niet volledig overtuigend. Het geld dat binnenkomt van Olympique Lyon zal positief zijn voor Borussia Dortmund en nieuwe mogelijkheden bieden op de transfermarkt".

Nu is het aan Olympique Lyon en coach Paulo Fonseca om de ideale formule te vinden om het onmiskenbare talent van "Juju de bliksem" eindelijk helemaal tot ontplooiing te laten komen. En liefst sneller dan later. Terwijl hij bij RSC Anderlecht een toonbeeld van vroegrijp talent was, heeft Duranville intussen kostbare tijd verloren. Hij is pas 20, maar zal zijn mooie adelbrieven nu moeten bevestigen...