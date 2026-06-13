"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De passage van Julien Duranville bij FC Basel is niet de verhoopte herlancering geworden. Nu de Rode Duivel op het punt staat te tekenen bij Olympique Lyon, zijn de kritieken aan zijn adres niet mals.

De start van de carrière van Julien Duranville lijkt tot nu toe, jammer genoeg, op een flop. Hij vertrok heel jong bij RSC Anderlecht en na amper 11 wedstrijden in de A-ploeg werd de aanpassing van het Neerpede-talent aan Borussia Dortmund verstoord door blessures en vervolgens door het gebrek aan vertrouwen van Niko Kovac.

Nadat hij enorm veel tijd had verloren tussen de reserves en de A-ploeg van Borussia, werd Duranville dit seizoen uitgeleend aan FC Bazel. Een idee dat er op papier goed uitzag en een kans om speelminuten te verzamelen.

Het resultaat was eerder wisselvallig: hij kreeg wel speeltijd (10 basisplaatsen in 17 wedstrijden), maar de flitsen waren veel te zeldzaam om de Zwitserse club tevreden te stellen. Foot Mercato boog zich over het geval-Duranville nu de Belg binnenkort zou tekenen bij Olympique Lyon, en stelde vast dat men in de Zwitserse pers weinig mild is.

Julien Duranville, "een circusspeler", volgens de Zwitserse pers

De strafste uitspraak komt van Erni Maissen, analist voor het Zwitserse medium Nau: "Duranville is een circusspeler, een speler die alleen uitblinkt bij mooi weer. Hij staat altijd daar waar er niets gebeurt." De andere analyses zijn streng, maar benadrukken wel dat er potentieel is.



"Hij kreeg speeltijd, maar heeft niet veel klaargespeeld (...) qua potentieel en talent is hij duidelijk uitzonderlijk. Dat zag je meteen: eigenlijk hoorde hij niet thuis in deze competitie en had hij op een hoger niveau moeten spelen", vindt Linus Schauffert, hoofdredacteur van de Basler Zeitung. Volgens hem was Julien Duranville weinig gemotiveerd door de Zwitserse uitdaging: "Je voelde dat hij niet gepassioneerd was door zijn rol in Bazel. Hij miste vaak daadkracht."

Ook bij Borussia Dortmund en in de Duitse pers vindt men dat het inmiddels definitieve vertrek van Julien Duranville een goede zaak is voor de club. "De verwachtingen rond hem waren hoog en hij heeft die investering niet waargemaakt", benadrukt het medium Der Western, opnieuw via Foot Mercato. "Zijn uitleenbeurt aan Bazel in de tweede seizoenshelft moest zijn situatie verhelpen, maar dat bleek niet volledig overtuigend. Het geld dat binnenkomt van Olympique Lyon zal positief zijn voor Borussia Dortmund en nieuwe mogelijkheden bieden op de transfermarkt".

Nu is het aan Olympique Lyon en coach Paulo Fonseca om de ideale formule te vinden om het onmiskenbare talent van "Juju de bliksem" eindelijk helemaal tot ontplooiing te laten komen. En liefst sneller dan later. Terwijl hij bij RSC Anderlecht een toonbeeld van vroegrijp talent was, heeft Duranville intussen kostbare tijd verloren. Hij is pas 20, maar zal zijn mooie adelbrieven nu moeten bevestigen...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Super League
Super League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FC Basel
Julien Duranville

Meer nieuws

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

08:23
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

08:00
1
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

06:30
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

07:30
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
3
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

20:45
7
Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

19:50
1
Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

19:30
WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

19:13
2
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

19:00
4
Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

09:00
3
'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

18:30
2
'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

17:30
11
Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

15:00
"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen Analyse

"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

17:00
2
DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

16:30
4
Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..." Interview

Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."

16:00
Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

15:30
7
Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

14:30
26
'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

15:00
UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

14:00
3
Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

09:30
3
Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

08:30
2
DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

13:30
Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland Interview

Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland

13:00
WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

12:30
Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Super League

 Speeldag 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Grasshoppers
FC Zürich FC Zürich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thun FC Thun 3-1 FC Basel FC Basel

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit aangespoelde aangespoelde over 'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af' Timmy89 Timmy89 over Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen Mr. Saab Mr. Saab over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' TIGERMANIA TIGERMANIA over Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark André Coenen André Coenen over Verenigde Staten - Paraguay: 4-1 André Coenen André Coenen over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard SeniorClub SeniorClub over DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club Vital Verheyen Vital Verheyen over Canada - Bosnië-Herzegovina: 1-1 Geert66 Geert66 over Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved