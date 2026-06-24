🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’
Foto: © photonews

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Hoewel Wouter Vrancken nog altijd niet officieel werd aangekondigd als nieuwe trainer van Hearts, blijft de Schotse club zich roeren op de transfermarkt. Met Sabri Guendouz haalt Hearts alvast een speler weg uit ons land. De flankaanvaller verlaat Beerschot na amper één seizoen op het Kiel.

Sterke campagne bij Beerschot

Sabri Guendouz werd geboren op 5 februari 2000 en beschikt over zowel de Belgische als Algerijnse nationaliteit. De offensieve flankspeler bouwde zijn carrière voornamelijk uit in het Belgische voetbal en maakte naam dankzij zijn snelheid, werkkracht en aanvallende impulsen.

Vorig seizoen groeide hij uit tot een van de meest opvallende spelers bij Beerschot. In 33 wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 7 assists. Vooral zijn constante dreiging op de flank en zijn vermogen om kansen te creëren maakten indruk.

Ondanks het wisselvallige seizoen van Beerschot bleef Guendouz zich onderscheiden als een van de weinige lichtpunten binnen de ploeg.

Toptransfer naar Schotland

De prestaties van Guendouz zijn ook buiten België niet onopgemerkt gebleven. Beerschot maakte woensdag officieel bekend dat de flankaanvaller de overstap maakt naar de Schotse traditieclub.

Voor de 26-jarige winger betekent dat een belangrijke stap vooruit in zijn carrière. Hearts behoort tot de subtop van Schotland en zal komend seizoen opnieuw meestrijden voor Europees voetbal. De club hoopt zelfs een ticket voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen via de voorrondes.

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De exacte transfersom werd niet bekendgemaakt. Guendouz lag nog onder contract bij Beerschot, waardoor Hearts een vergoeding moest betalen om hem los te weken.

Marktwaarde en carrièreverloop

Volgens de meest recente schattingen bedraagt de marktwaarde van Guendouz ongeveer 800.000 euro tot 1 miljoen euro. Die waarde steeg aanzienlijk na zijn sterke campagne in België.

Voor zijn periode bij Beerschot speelde de flankaanvaller onder meer bij verschillende clubs in het prof- en semiprofvoetbal, waar hij zich geleidelijk opwerkte richting het hoogste niveau. Zijn overstap naar Hearts vormt zonder twijfel de grootste transfer uit zijn carrière tot dusver.

Eerste aanwinst voor tijdperk-Vrancken

Opvallend is de timing van de transfer. Wouter Vrancken wordt al genoemd als de nieuwe hoofdtrainer van Hearts, maar een officiële voorstelling bleef voorlopig uit. Wellicht tekent Vrancken vandaag zijn contract in Schotland.

Toch lijkt de club niet te wachten met het uitbouwen van de kern voor volgend seizoen. Guendouz wordt daardoor mogelijk een van de eerste spelers van het nieuwe tijdperk in Edinburgh.

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K Beerschot VA
Wouter Vrancken
Severin Sabri Guendouz

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