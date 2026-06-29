WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

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Het WK-sprookje van Hugo Broos en Zuid-Afrika zit erop. Bafana Bafana verloor pas in de blessuretijd van gastland Canada, maar de Belgische bondscoach probeerde vooral lessen te trekken uit de uitschakeling. Over zijn toekomst blijft hij opvallend vaag.

Het sprookje van Zuid-Afrika en Hugo Broos op het WK is op een einde gekomen. Bafana Bafana verloor zondagavond met 1-0 van gastland Canada. Lange tijd was het een bijzonder spannende wedstrijd en we leken zelfs op verlengingen af te stevenen.

Canada maakt einde aan Zuid-Afrikaans sprookje

Maar in de blessuretijd kon Stephen Eustaquio het verschil maken. De Canadezen kwamen al de hele wedstrijd dichter bij een doelpunt dan Zuid-Afrika, en op die manier was het ook verdiend. Toch kwam de uitschakeling hard binnen.

"Vandaag zie je dat als je tegen een ploeg speelt die kracht en snelheid uitstraalt, dat we dan een beetje achter de feiten aanlopen", vertelde bondscoach Hugo Broos bij Sporza. "Dat is iets wat we moeten leren, maar daarom was het belangrijk voor deze ploeg om in deze 1/16e finales te spelen."

Hugo Broos en Zuid-Afrika vielen op dit WK. Ze begonnen bijzonder teleurstellend, maar leken doorheen het tornooi wat te groeien. Ondanks de uitschakeling bleef Broos vooral de positieve punten benadrukken. Volgens de Belgische oefenmeester zal zijn ploeg veel sterker uit dit toernooi komen.

Zuid-Afrika wil lessen trekken uit WK

"Ik denk dat we veel hebben geleerd dit toernooi. De komende maanden zullen we zeker nog stappen zetten en groeien als ploeg. Als je ziet dat we vandaag spelen tegen een team dat iets verder staat dan wij, dan leer je daar zeker van."

"We speelden een redelijk goede wedstrijd, maar geen hele goede. We hadden iets meer kunnen doen, maar we komen in de problemen door de snelheid en de kracht van onze opponent", gaat Broos verder.

Maar de vraag die iedereen zich stelt: hoe gaat het nu verder met de toekomst van Broos? Hij kondigde voor het WK aan dat hij na het tornooi zou stoppen, al laat hij de deur nu plots op een kier. "We zullen zien", vertelde hij.

Toekomst van Broos blijft onzeker

"We zullen de beslissing de komende dagen nemen. Het was een mooi toernooi met de jongens, dus het zal geen makkelijke beslissing zijn. Maar om nu al te zeggen of ik stop of niet, dat kan ik niet", besluit Broos.

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Hugo Broos

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