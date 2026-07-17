🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

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Nog een week tot de start van het WK voetbal. En dus is het hoog tijd om ook eens een heel speciaal iets uit de marge van het voetbal naar boven te brengen: de WK-liederen. Ook deze week werden er weer heel wat voltreffers gelanceerd.