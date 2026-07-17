🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ
Foto: © photonews
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Nog een week tot de start van het WK voetbal. En dus is het hoog tijd om ook eens een heel speciaal iets uit de marge van het voetbal naar boven te brengen: de WK-liederen. Ook deze week werden er weer heel wat voltreffers gelanceerd.

Aernout Van Lindt

Liedje van Haaland gaat jaren later opnieuw viraal dankzij bekende DJ

Kent u het liedje Kygo Jo van de Flow Kingz Feat Lyng al? De kans was klein tot voor dit WK. Het liedje is er ook eentje met een jonge Haaland, die meezingt met zijn vrienden en zo van het nummer een ongeziene banger maakte vooral in Noorwegen jaren geleden.

Tijdens het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico kwam het liedje opnieuw naar boven. Velen vroegen aan de bekende Noorse DJ Kygo wat hij met het nummer te maken had, aangezien hij in de titel werd vernoemd. Het antwoord was niets. Was, want Kygo heeft ondertussen een remix gemaakt. De rest is alweer geschiedenis.

 

Aernout Van Lindt

Zweden door naar volgende ronde én met enorme banger

Tjuvjakt, Simon Strömstedt & Julia Glenmark zijn met een knap liedje gekomen. "När vi gräver guld i USA" is een nieuwe versie van een WK-liedje die ze in Zweden hebben gemaakt voor het WK 1994, toen ook al in de Verenigde Staten. Opmerkelijk: de makers van nu zijn de kinderen van de makers van toen.

Ondertussen is ook een beslissing van een scheidsrechter een hit geworden. De rode kaart die werd gegeven aan een speler van Paraguay is de wereld rondgegaan. Eerst waren er memes op de sociale media, daarna werd het echt in een liedje gegoten. Scooter is niet ver weg, maar episch is het zeker wel.

@tiscore Comment if you thought the same🤣🤣🔊 #dj #meme #worldcup #redcard #referee ♬ TISCORE _ RED CARD - Tiscore
@vanhoek1 ⚽🚨 World Cup Chaos! 🚨⚽ Miguel Almirón made World Cup history on Friday — becoming the first player ever sent off under FIFA's new "no mouth-covering" rule during an on-field confrontation. 😳 #fifaworldcup2026 #scooter #paraguay #redcard #fyp ♬ original sound - Adam
Aernout Van Lindt

Ook Zweden komt met een banger

Ook in Zweden zijn ze voor dit WK 2026 met een absolute banger gekomen. "VI ÄR GUL OCH BLÅ", vrij vertaald "We zijn geel en blauw" - een verwijzing naar de clubkleuren en de vlag van Zweden. Er worden uiteraard zoals bij veel bangers op en rond het WK verwijzingen gemaakt naar heel wat spelers die op het WK aanwezig zijn.

De Zweden begonnen met 5-1 tegen Tunesië en lijken zo op weg naar een interessant WK, waarbij de volgende ronde al bijna zeker is op doelsaldo. Het nummer van EDI'VIBZ staat ondertussen in de Zweedse hitlijsten en doet het ook op Spotify goed. 

 

Aernout Van Lindt

In ons land is er ondertussen nog een WK-lied uitgekomen. Het is er eentje van Fallenium, die merkt dat er nog steeds heel weinig homo's openlijk uit de kast komen in het mannenvoetbal, ook al zijn de cijfers duidelijk.

De pridemaand ... en de match in Seattle?

"Statistisch gezien zijn er in vrijwel elke spelerskern twee tot drie niet-heterospelers aanwezig. Dat verbaast mij persoonlijk niet, maar ik blijf het taboe wel betreurenswaardig vinden. Ik ken veel homoseksuele en biseksuele mannen die voetbal spelen en van voetbal houden. Mensen die even hard voor de overwinning gaan, even hard supporteren en even hard meeleven als iedereen anders. Toch zie je hen zelden terug in de verhalen die rond voetbal worden verteld. Dat vind ik jammer. Zeker nu, in juni, de Pride-maand bij uitstek."

Voor Fallenium is die band met voetbal bovendien persoonlijk, stelt hij in een persbericht. "Bij ons thuis is de voetbalclub Antwerp heilig. En tussen mijn niet-heterovrienden zitten opvallend veel voetballers en voetbalfans. Dat beeld van voetbal als een exclusief heterowereldje klopt gewoon niet met de mensen die ik ken."

 

Nog een week tot de start van het WK voetbal. En dus is het hoog tijd om ook eens een heel speciaal iets uit de marge van het voetbal naar boven te brengen: de WK-liederen. Ook deze week werden er weer heel wat voltreffers gelanceerd.

Zijn we niet stiekem allemaal een beetje aan het wachten op Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem? Zij komen vrijdag met een nieuwe single naar buiten en dat lijkt opnieuw een echte turbo-song te gaan worden.

In navolging van On met la Patate zou dat zomaar eens dé onbedoelde WK-song kunnen worden voor deze zomer, al is het volgens Average Rob zelf niet de bedoeling dat het een WK-liedje is deze keer. Wait and see?

Ook bij HUMO hebben ze deze week hun duit in het zakje gedaan, want daar kwamen ze met Joepie Voetbal, de samenwerking tussen Sociaal Incapabele Michiel en Sergio Quisquater die je niet zag aankomen en ook zeker niet nodig hebt.

Het is een zeer ironisch nummer, waarbij de humor het haalt van het banger-gehalte. En toch lijkt ook dit nummer deze zomer wel eens te kunnen gaan passeren op de diverse grote schermen. We contacteerden al een paar dj's die de feestjes opleuken rond een groot scherm en zij zeggen voorlopig niet neen.

De mannen van de podcast MidMid hebben hun WK-song een paar weken geleden al uitgebracht. De voorbije maanden waren ze daarop al vaker aan het zinspelen en ook de mannen van Bazart kwamen in het proces een keertje helpen.

Joris Brys klinkt verdacht veel op Metejoor bij momenten en ook Evert Winkelmans doet zijn duit in het zakje in het nummer, dat "Wereldkampioen" heet. In het achtergrondkoor zien we nog veel andere mediafiguren opduiken.

Er is ook een speciale rol weggelegd voor Frank Raes, die een tekstje kwam inspreken over de spelers die de Rode Duivels groot hebben gemaakt. Een verdienstelijke poging van de mannen van MidMid, al zijn er ook criticasters.

Officiële WK-lied is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis

Het officiële WK-lied kwam een tijdje geleden al uit en is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis. Daar was toen meteen de nodige kritiek op, omdat het niet pompend genoeg zou zijn voor een écht WK-lied. Daar probeert 'Wereldkampioen' ook een antwoord op te zijn.

En dan is er natuurlijk ook nog de poging van ... Koen Crucke. Die is als MC Spaghetti samen met Discobar Joossens aan de slag gegaan met een vernieuwde versie van Go West van de Pet Shop Boys - eerder ook al gebruikt voor het WK 1994.

 

We vermoeden dat we de komende uren, dagen en weken nog wel een aantal liedjes in onze mailbox zullen krijgen, het ene al beter dan het andere. Maar ook in het buitenland doen ze dit jaar weer flink hun best.

En ook in het buitenland gaat het hard ...

In Nederland deed onder meer Gerard Joling nog een keertje zijn duit in het zakje. Hij kwam in samenwerking met ESPN tot Rood, wit, blauw. In echte Joling-stijl, zoveel is duidelijk. In Nederland zijn ze altijd voetbalgek.

En ook de Snollebollekes hebben een nieuwe, Amerikaanse versie gemaakt van hun grootste hit Links Rechts. Dat is er eentje in een heel bijzonder taaltje. Gaat het dak er andermaal af? Het zou ons verbazen als het niet zou gaan gebeuren.

Het beste nummer dat we de voorbije weken zagen passeren? Dat is misschien wel van Oostenrijk - en het nummer wordt ook gesteund door de Oostenrijkse voetbalbond en staat ook op hun Youtube-kanaal. Het is een link naar de vele artiesten en zaken die Amerika rijk is - om er vervolgens een Oostenrijkse voetballer aan te koppelen. Geinig. Geniet mee.

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