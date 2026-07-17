Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews
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Olympic Charleroi heeft de komst van Sofian Kiyine officieel aangekondigd. Na een halfjaar bij Stockay heeft de Belgisch-Marokkaan een nieuwe club in België gevonden. En zo kan hij opnieuw verder werken aan zijn weg naar boven.

"De ervaren Sofian Kiyine versterkt ons middenveld! Na de Serie A, de Serie B en de Jupiler Pro League is Sofian een Dogue! Welkom!", schreef Olympic Charleroi op zijn sociale media.

Zes maanden geleden terug in België

De speler keerde zes maanden geleden terug naar België door te tekenen bij Royal Stockay Saint-Georges, na opnieuw een passage in Italië bij Triestina en Foggia. Na zijn indrukwekkende auto-ongeluk in Flémalle in maart 2023 verliet hij OH Leuven in de zomer van 2024.

Mooie jaren in Italië

De in Verviers geboren speler deed ook ervaring op in Italië vóór zijn passage bij Leuven. Nadat hij in 2015 de jeugdopleiding van Standard Luik had verlaten, trok hij naar de U19 van Chievo Verona en daarna naar de A-ploeg. Vervolgens werd hij in het seizoen 2017-2018 uitgeleend aan US Salernitana.

In juli 2019 maakte de Belgisch-Marokkaan een transfer naar Lazio Roma voor een miljoen euro. Hij werd meteen opnieuw uitgeleend aan Salernitana, waar hij bleef tot augustus 2020. Tussen januari en juni 2021 keerde hij er nog eens op huurbasis terug, vóór hij in 2021-2022 werd uitgeleend aan Venezia. In september 2022 keerde hij terug naar België met een transfer naar OHL voor 1,7 miljoen euro.

Marktwaarde van Sofian Kiyine in vrije val

Intussen bedraagt zijn marktwaarde niet meer dan 150.000 euro en zal hij in de D1 ACFF uitkomen met Olympic Charleroi, net zoals bij Stockay. In het vorige seizoen speelde hij na zijn winterse komst in totaal 12 wedstrijden voor Stockay. Bij de Luikse club scoorde hij één keer.

Vorig seizoen speelde Olympic Charleroi in D1B na het winnen van het kampioenschap in D1 ACFF. De Dogues eindigden echter meteen laatste in de Challenger Pro League en keren dus terug naar de derde klasse. Het doel dit seizoen is om na die misstap opnieuw het profvoetbal te halen.

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