Nicolas Raskin kan na WK toptransfer maken

De goede prestaties van Nicolas Raskin op het WK 2026 hebben zijn marktwaarde doen stijgen. Volgens een Spaans medium is Villarreal bereid om de middenvelder van Glasgow Rangers aan te trekken.

Nicolas Raskin heeft van het WK 2026 gebruikgemaakt om zich te tonen. Zijn goede prestaties bij de Rode Duivels trokken de aandacht van verschillende Europese clubs. De middenvelder was het toernooi niet als basisspeler begonnen. Match na match won hij speelminuten en het vertrouwen van de bondscoach, Rudi Garcia. Hij toonde dat hij er stond in belangrijke wedstrijden, ook als hij op de bank moest beginnen.

Een eerste bod op Nicolas Raskin?

Dit WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kan gevolgen hebben voor zijn toekomst. Volgens het Spaanse medium Jornada Perfecta is Villarreal bereid 20 miljoen euro op tafel te leggen om hem te strikken. De Spaanse club is gecharmeerd van de 25-jarige speler, van wie de marktwaarde door Transfermarkt op 12 miljoen euro wordt geschat. Ook Inter Milaan volgt de situatie. Aston Villa en Manchester United zouden eveneens kunnen informeren.

Een stijgende lijn

Raskin begon aan het WK na een erg sterk seizoen bij Glasgow Rangers. De ex-speler van Standard had 50 wedstrijden gespeeld, zeven keer gescoord en negen assists gegeven. Cijfers die hem een plek bij de 26 geselecteerden voor het toernooi opleverden. Hij startte op de bank tegen Egypte. België stond achter toen hij inviel, waarna de gelijkmaker viel via een eigen doelpunt van Mohamed Hany. Zijn invalbeurt bracht meer tempo op het middenveld.

Daarna gaf Rudi Garcia hem een basisplaats tegen Iran, in een middenveld met Youri Tielemans en Kevin De Bruyne. Die wedstrijd eindigde op 0-0, maar Raskin speelde sterk. Tegen Nieuw-Zeeland zat hij opnieuw op de bank en werd hij in de 85e minuut ingebracht. Enkele minuten volstonden om een assist te geven aan Romelu Lukaku. Zege met 1-5.

Zijn rol werd nog belangrijker in de knock-outfase. Tegen Senegal stond België 2-0 achter toen Raskin in de 56e minuut inviel. De Duivels kwamen langszij via Lukaku en Tielemans en trokken nadien in de verlengingen aan het langste eind. De Rangers-middenvelder droeg bij aan het nieuwe gezicht van de ploeg, die na de rust agressiever was en sterker in de duels.





Basisspeler in de laatste twee wedstrijden van de Rode Duivels

Als basisspeler in de achtste finales tegen de Verenigde Staten gaf Raskin de assist voor de openingstreffer van Charles De Ketelaere in de 1-4 zege. Hij begon ook in de kwartfinale tegen Spanje, die met 2-1 verloren ging na een fout van Senne Lammens in de 87e minuut. Ondanks de uitschakeling gaf Garcia hem het vertrouwen voor een van de grootste wedstrijden van het toernooi.