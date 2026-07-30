Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft met Oliver Antman eindelijk de gezochte versterking voor de flanken beet. De 24-jarige Fin komt over van Rangers en moet voor meer snelheid, creativiteit en assists zorgen in het elftal van Vitor Bruno. Maar achter de naam Antman schuilt een bijzonder verhaal.

De nieuwe aanwinst van paars-wit werd als kind al ontdekt door FC Barcelona, stond eerder op de radar van Club Brugge en groeide in Nederland uit tot de assistkoning van de Eredivisie.

Dat Antman geen onbekende is voor de Belgische top, mag duidelijk zijn. Nog voor hij vorig jaar naar Rangers trok, werd hij al gevolgd door Club Brugge. Blauw-zwart zag in de Fin een ideale flankspeler om de selectie te versterken.

Uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord en koos Antman voor een avontuur in Schotland. Een jaar later haalt Anderlecht hem alsnog naar de Jupiler Pro League. Zijn carrière begon nochtans duizenden kilometers verder. Antman werd geboren in Finland en gold al op jonge leeftijd als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Op amper elfjarige leeftijd kreeg hij de kans om stage te lopen bij FC Barcelona. Zijn moeder verhuisde zelfs tijdelijk met hem naar Spanje zodat hij zich volledig op zijn voetbalontwikkeling kon concentreren. Hij kwam terecht in de jeugdopleidingen van CF Damm en Cornellà, twee clubs die bekendstaan om hun uitstekende jeugdwerking en nauwe banden met de Spaanse topclubs.

Een definitieve overstap naar Barcelona kwam er uiteindelijk niet, maar de ervaring bleek van onschatbare waarde. Na zijn terugkeer naar Finland zette Antman zijn ontwikkeling verder, waarna hij via het Deense FC Nordsjælland zijn eerste stappen in het internationale voetbal zette.

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Topseizoen in Nederland

De echte doorbraak volgde echter bij Go Ahead Eagles. Daar groeide Antman uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. Terwijl veel flankaanvallers zich onderscheiden met doelpunten, maakte de Fin vooral indruk met zijn assists. Hij was de man die kansen creëerde voor zijn ploegmaats en groeide uit tot de beste aangever van de Nederlandse competitie met 16 stuks.

Zijn uitstekende voorzetten, vista en vermogen om de juiste beslissing te nemen in de laatste fase maakten hem bijzonder gegeerd. Hij hielp Go Ahead Eagles bovendien aan een historisch succes door een belangrijke rol te spelen in de bekerwinst van de club.

Dat leverde hem een transfer naar Rangers op. De Schotse topclub betaalde een stevig bedrag om hem binnen te halen en zag in hem een speler voor de toekomst. Zijn eerste wedstrijden waren veelbelovend, maar gaandeweg liep het minder vlot. Blessures en wisselende prestaties maakten dat hij nooit helemaal kon uitgroeien tot een onbetwiste basisspeler. Toen Derek McInnes het roer overnam bij Rangers, werd al snel duidelijk dat Antman niet langer in zijn plannen paste.

Meer aangever dan afwerker

Dat Anderlecht nu toeslaat, is geen toeval. Vitor Bruno was al langer op zoek naar een flankspeler die niet alleen snelheid brengt, maar ook kansen kan creëren. Antman past perfect in dat profiel. Hij is rechtsvoetig, maar kan zowel op de linker- als de rechterflank uit de voeten. Daarnaast kan hij ook als aanvallende middenvelder spelen, wat de coach extra tactische mogelijkheden geeft.

Opvallend genoeg is Antman meer een aangever dan een afwerker. Zijn cijfers tonen aan dat hij vaker ploegmaats in stelling brengt dan zelf het doel opzoekt. Dat kan precies zijn waar Anderlecht nood aan had. Met spelers Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic heeft Anderlecht spitsen die leven van de aanvoer.

Daarnaast brengt hij ook de nodige internationale ervaring mee. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd is hij al jarenlang Fins international en verzamelde hij al 31 interlands. Die maturiteit kan van pas komen in een jonge Anderlecht-selectie waarin Vitor Bruno veel vertrouwen schenkt aan talenten uit de eigen opleiding.
 

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