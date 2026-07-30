Live. Transfernieuws 30/7
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'
Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Er werden ondertussen al vier deals afgerond, maar ook een vijfde transfer zit in de pijplijn ondertussen. (Lees meer)
'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'
Charles De Ketelaere is na een voor hem persoonlijk prima wereldkampioenschap in de kijker gaan lopen van de Europese voetbaltop. Bayern München en Paris Saint-Germain volgen zijn situatie op de voet en zeker de Fransen blijven nadrukkelijk aandringen voor de speler. (Lees meer)
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