Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

Het WK is nog maar pas achter de rug, of daar zijn al de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen al. Na de Croky Cup is er nu meteen speeldag 1 van de Jupiler Pro League. Ontdek de scheidsrechters die voor al deze wedstrijden zijn aangeduid.

Na de eerste Europese voorrondes hebben een paar Belgische clubs hun motor al laten warmdraaien, maar dit weekend gaat ook de Jupiler Pro League helemaal weer van start. Zoals de traditie het wil, maakte de voetbalbond intussen de scheidsrechterlijke aanduidingen voor speeldag 1 bekend.

De allereerste aftrap van het nieuwe competitieseizoen is voor Club Brugge, de regerende landskampioen. De partij tegen KV Kortrijk staat onder leiding van Lothar D’Hondt. Blauw-zwart heeft goede herinneringen aan D'Hondt, want hij floot de 5-0 in de play-offs tegen Union SG. Die match was van cruciaal belang in de strijd om de titel afgelopen seizoen.

Club Brugge opent het seizoen met Lothar D'Hondt

In de tweede wedstrijd van het weekend neemt Standard het op tegen Cercle Brugge. Jasper Vergoote is daar de man met de fluit. Voor de Luikenaars is dat minder goed nieuws, want vorig seizoen verloren de Rouches alle drie de wedstrijden die Vergoote leidde (tegen Charleroi, STVV en Club Brugge).

Tegen Club kwam Standard in de slotfase bovendien met tien te staan na een uitsluiting van Marlon Fossey. Ook tegen STVV ging het mis: Standard had op dat moment de voorsprong, maar Timothé Nkada kreeg een directe rode kaart waarna de partij kantelde.

Visser krijgt Anderlecht, Union SG doet het met Put

Charleroi begint zijn competitie tegen OHL met Michiel Allaerts als scheidsrechter. Zondagavond staat Anderlecht – RAAL op het programma, met Lawrence Visser als ref. Visser floot vorige week ook al de Supercup en kreeg toen al de nodige kirtiek te verwerken.



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Union Saint-Gilloise trekt voor zijn eerste competitiewedstrijd naar Westerlo en krijgt Bert Put als scheidsrechter. Anthony Letellier fluit de Limburgse derby tussen STVV en Lommel SK, Erik Lambrechts neemt Gent - KV Mechelen voor zijn rekening en Kevin Van Damme fluit Zulte Waregem - KRC Genk. Wesli De Cremer sluit de speeldag af met de match tussen Antwerp en SK Beveren.