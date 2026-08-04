Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen
Foto: © photonews
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Maxime Delanghe staat mogelijk voor een transfer naar Engeland. Burnley wil de 25-jarige doelman weghalen bij de Vereniging en ziet in hem een concurrent voor Max Weiss. De afwezigheid van Delanghe in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco lijkt erop te wijzen dat het dossier al ver gevorderd is.

Volgens Het Nieuwsblad staat ook de Vereniging open voor een vertrek. Delanghe ligt nog tot juni 2028 onder contract, nadat hij in maart 2025 nog bijtekende. Daardoor hoeft de Brugse club hem niet zomaar te laten gaan, al lijkt er wel bereidheid om mee te werken aan een overeenkomst.

Geen eenvoudige weg naar een vaste basisplaats

Delanghe kwam in de zomer van 2023 over van Lierse en stond sindsdien 51 keer tussen de palen voor de Vereniging. Hij moest er wel stevig concurreren met Warleson, waardoor hij niet altijd zeker was van een plaats in doel.

Zijn mogelijke overstap naar Burnley, waar Nicky Hayen nu coach is, zou hem voor het eerst in het Engelse voetbal brengen. De club komt uit in de Engelse tweede klasse en zoekt extra concurrentie voor Weiss. Hoeveel Burnley precies op tafel wil leggen, is nog niet bekend. Transfermarkt schat Delanghe momenteel op 1,5 miljoen euro.

Opleiding bij Anderlecht en PSV

De doelman doorliep eerst de jeugdopleiding van Anderlecht en trok daarna naar PSV, waar hij bij de jeugd actief was. In Eindhoven slaagde hij er niet in om officiële minuten te maken voor de eerste ploeg. In 2022 keerde hij terug naar België om bij Lierse aan de slag te gaan.

Na één seizoen volgde al de overstap naar de Vereniging, waar hij wel ervaring op het hoogste niveau verzamelde. Nu lonkt een nieuw hoofdstuk in Engeland. Zijn afwezigheid tegen Monaco versterkt alvast het vermoeden dat een transfer niet lang meer op zich laat wachten.

Voor de Vereniging zou zijn vertrek betekenen dat er opnieuw geschoven moet worden in de doelmannenhiërarchie. Delanghe zelf krijgt mogelijk de kans om na drie seizoenen in Brugge een buitenlands avontuur te beginnen.

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