Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Zion Suzuki staat voor een absolute toptransfer. Paris Saint-Germain heeft in principe een akkoord bereikt met Parma over de komst van de 23-jarige Japanse doelman. Het totale pakket zou ongeveer 35 miljoen euro bedragen.

Daarmee zet Suzuki amper twee jaar na zijn vertrek bij STVV opnieuw een gigantische stap. Fabrizio Romano meldt dat de deal tussen PSG en Parma praktisch rond is. De Franse kampioen ziet Suzuki vooral als een doelman voor de toekomst en overweegt hem daarom meteen opnieuw uit te lenen. Juventus, dat hem zelf eerder al wilde aantrekken, zou een van de belangrijkste kandidaten zijn om hem tijdelijk over te nemen.

Van Stayen naar Europese top

Voor Belgische voetbalfans is Suzuki uiteraard geen onbekende. STVV haalde hem in de zomer van 2023 naar Europa. Aanvankelijk werd hij gehuurd van Urawa Reds, waarna de Truienaars hem in februari 2024 definitief overnamen voor vier miljoen euro.

Lang konden ze echter niet van hem genieten. Enkele maanden later trok Parma al meer dan acht miljoen euro uit om Suzuki naar Italië te halen. Daar zette hij zijn ontwikkeling verder en steeg zijn marktwaarde volgens Transfermarkt ondertussen tot 30 miljoen euro.

Bij STVV kwam Suzuki 32 keer in actie. In zes van die wedstrijden hield hij zijn doel schoon. Zijn periode op Stayen bleek uiteindelijk vooral een springplank naar een veel grotere carrière.

Mogelijk meteen opnieuw verhuurd

Ook internationaal heeft Suzuki ondertussen heel wat ervaring verzameld. Hij debuteerde in 2022 voor Japan en staat inmiddels op 28 interlands. Op zijn 23ste heeft hij dus al behoorlijk wat wedstrijden op hoog niveau achter de rug.

PSG lijkt hem nu te willen vastleggen zonder hem meteen op de bank te zetten. Een uitleenbeurt moet ervoor zorgen dat hij wekelijks blijft spelen en zich verder kan ontwikkelen. Daarbij komt Juventus opnieuw in beeld. De Italiaanse grootmacht had zelf interesse in een definitieve transfer, maar zou Suzuki nu mogelijk tijdelijk kunnen binnenhalen via PSG.

Voor STVV is zijn traject bijzonder opvallend. In 2023 kwam Suzuki nog als relatief onbekende doelman naar Stayen. Drie jaar later staat hij op het punt voor een pakket van 35 miljoen euro eigendom te worden van Paris Saint-Germain.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
PSG
Zion Suzuki

Meer nieuws

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

15:30
2
Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

15:00
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

14:00
1
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
2
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
4
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
35
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
3
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
11
Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

07:20
28
Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

07:00
8
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
14
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
6
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
2
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
2
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
1
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?" .. .. over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing .. .. over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Jasperd Jasperd over Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand? Stigo12 Stigo12 over Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL Panzer Panzer over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” André Coenen André Coenen over Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved