Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Zion Suzuki staat voor een absolute toptransfer. Paris Saint-Germain heeft in principe een akkoord bereikt met Parma over de komst van de 23-jarige Japanse doelman. Het totale pakket zou ongeveer 35 miljoen euro bedragen.

Daarmee zet Suzuki amper twee jaar na zijn vertrek bij STVV opnieuw een gigantische stap. Fabrizio Romano meldt dat de deal tussen PSG en Parma praktisch rond is. De Franse kampioen ziet Suzuki vooral als een doelman voor de toekomst en overweegt hem daarom meteen opnieuw uit te lenen. Juventus, dat hem zelf eerder al wilde aantrekken, zou een van de belangrijkste kandidaten zijn om hem tijdelijk over te nemen.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain agree deal in principle with Parma to sign Zion Suzuki, here we go!



Japanese goalkeeper joins for the future at fee worth €35m package. 🇯🇵



PSG consider loan for Suzuki to play regularly, Juventus will make a decision soon as top candidates. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/b5f0Lstn4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Van Stayen naar Europese top

Voor Belgische voetbalfans is Suzuki uiteraard geen onbekende. STVV haalde hem in de zomer van 2023 naar Europa. Aanvankelijk werd hij gehuurd van Urawa Reds, waarna de Truienaars hem in februari 2024 definitief overnamen voor vier miljoen euro.

Lang konden ze echter niet van hem genieten. Enkele maanden later trok Parma al meer dan acht miljoen euro uit om Suzuki naar Italië te halen. Daar zette hij zijn ontwikkeling verder en steeg zijn marktwaarde volgens Transfermarkt ondertussen tot 30 miljoen euro.

Bij STVV kwam Suzuki 32 keer in actie. In zes van die wedstrijden hield hij zijn doel schoon. Zijn periode op Stayen bleek uiteindelijk vooral een springplank naar een veel grotere carrière.





Mogelijk meteen opnieuw verhuurd

Ook internationaal heeft Suzuki ondertussen heel wat ervaring verzameld. Hij debuteerde in 2022 voor Japan en staat inmiddels op 28 interlands. Op zijn 23ste heeft hij dus al behoorlijk wat wedstrijden op hoog niveau achter de rug.

PSG lijkt hem nu te willen vastleggen zonder hem meteen op de bank te zetten. Een uitleenbeurt moet ervoor zorgen dat hij wekelijks blijft spelen en zich verder kan ontwikkelen. Daarbij komt Juventus opnieuw in beeld. De Italiaanse grootmacht had zelf interesse in een definitieve transfer, maar zou Suzuki nu mogelijk tijdelijk kunnen binnenhalen via PSG.

Voor STVV is zijn traject bijzonder opvallend. In 2023 kwam Suzuki nog als relatief onbekende doelman naar Stayen. Drie jaar later staat hij op het punt voor een pakket van 35 miljoen euro eigendom te worden van Paris Saint-Germain.